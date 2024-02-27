Фишинговые сайты активно наполняют зону .RU

Доля фишинговых ресурсов, расположенных в доменной зоне .ru, выросла за год в 3,6 раза – с 12,9% в конце 2022 г. до 46,5% в конце 2023 г. Об этом рассказал «Ведомостям» руководитель группы по защите от фишинга CERT-F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Иван Лебедев.
Компания анализировала сайты, нацеленные на русскоязычных пользователей и/или использующих российские бренды. Тенденцию подтвердил представитель ГК «Солар»: по данным мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura, примерно 50% заблокированных ресурсов было зарегистрировано в зоне .ru.
По данным проекта «Доменный патруль» (входит в Координационный центр национальных доменов), в 2023 г. в зоне .ru было выявлено 45 918 фишинговых доменов, что составляло 0,84% от общего числа зарегистрированных в ней имен. Для сравнения: в 2022 г. в зоне .ru было 15 336 фишинговых доменов (или 0,31% от общего числа), отметил руководитель проектов центра Евгений Панков.
На конец 2023 года количество доменных имён в зоне .ru составило 5,5 млн, сообщил представитель крупнейшего регистратора доменных имён Reg.ru.
Дело в том, что россияне стали более недоверчивы по отношению к иностранным доменам, полагают эксперты.
В декабре регистраторы уже говорили о росте количества сайтов в доменных российских зонах. По их данным, в целом на юридических лиц зарегистрировано 26,2% таких доменов, на физических — 73,8%.
Недавно F.A.C.C.T. выпустила отчёт о тенденциях в киберпреступности, нацеленной на страны СНГ. По их словам, увеличилось количество прогосударственных хакерских групп, нацеливших свои усилия в сторону России. По их данным, РФ лидирует по количеству совершённых на неё кибератак прогосударственными хакерскими группами:
Целью хакеров чаще всего становились государственные и военные организации. Следом идут производственные, энергетические, IT и телекоммуникационные объекты.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.