«Солар»: В России зафиксирован двукратный рост веб-атак на сайты компаний

В первом квартале 2025 года количество веб-атак на сайты российских компаний выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили эксперты группы компаний «Солар», специализирующейся на комплексной кибербезопасности.
По данным аналитиков, за три месяца было зафиксировано 801,2 млн атак. В исследовании участвовали 134 организации из различных отраслей — от госструктур до телекоммуникационных компаний, чьи ресурсы защищаются сервисом Solar WAF.
Самой атакуемой отраслью компания назвала логистические сервисы — количество веб-атак только на один из онлайн-ресурсов выросло в 5,5 тыс. раз в годовом выражении, до 18,3 млн. Большинство атак проводили боты, которые перехватывали с фейковых сайтов номера заказов и создавали множество запросов на сайт компании, чтобы увеличить нагрузку на серверы.
В топ-5 самых атакуемых отраслей также вошли госсектор, ритейл, грузопассажирские перевозки и нефтегазовый сервис. В ГК «Солар» уточнили, что хакеры стали чаще сканировать сайты для выявления их уязвимостей: количество сканирований выросло в 5,4 раза, до 678 млн. Также втрое увеличилось количество сложных веб-атак.
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