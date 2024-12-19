У Роскомнадзора появится система ловушек от кибератак

ГРЧЦ установит российскую платформу Xello Deception, которая генерирует ханипоты, ложные сервисы и фальшивые базы данных. Эти элементы имитируют реальное оборудование, создавая виртуальную среду для отвлечения злоумышленников. Программный комплекс стоимостью 13,1 млн рублей внедрят в течение двух недель, что обеспечит Центру инструменты для сбора информации о действиях хакеров.
Поставщик решения был выбран 13 декабря, указано на портале госзакупок, им стал российский разработчик в сфере информационной безопасности (ИБ) ООО «Ангара ассистанс».
Профильные эксперты считают, что ГРЧЦ выбрал решение Xello Deception по ряду причин, включая его адаптивность, которая позволяет эффективно выявлять киберугрозы на различных объектах и в компаниях, а также низкие требования для вычислительных мощностей. По данным специалистов, программный комплекс предлагает более 30 типов приманок и 25 видов ловушек.
Меры предпринимаются на фоне регулярных атак на инфраструктуру ГРЧЦ. В ноябре 2022 года хакеры получили временный доступ к внешнему контуру сети Центра, что подтвердило необходимость усиления защиты.
Платформа позволит не только анализировать действия киберпреступников, но и минимизировать ущерб от атак. В дальнейшем ГРЧЦ продолжит внедрять передовые решения для повышения уровня информационной безопасности.
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
Contacts for media:
Telegram:
moi_fee
Signal: moi_fee.13
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.