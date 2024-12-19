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19 December 2024

У Роскомнадзора появится система ловушек от кибератак

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) закупил программное обеспечение для создания ложной IT-инфраструктуры с целью выявления и анализа киберинцидентов.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

ГРЧЦ установит российскую платформу Xello Deception, которая генерирует ханипоты, ложные сервисы и фальшивые базы данных. Эти элементы имитируют реальное оборудование, создавая виртуальную среду для отвлечения злоумышленников. Программный комплекс стоимостью 13,1 млн рублей внедрят в течение двух недель, что обеспечит Центру инструменты для сбора информации о действиях хакеров.

Поставщик решения был выбран 13 декабря, указано на портале госзакупок, им стал российский разработчик в сфере информационной безопасности (ИБ) ООО «Ангара ассистанс».

Профильные эксперты считают, что ГРЧЦ выбрал решение Xello Deception по ряду причин, включая его адаптивность, которая позволяет эффективно выявлять киберугрозы на различных объектах и в компаниях, а также низкие требования для вычислительных мощностей. По данным специалистов, программный комплекс предлагает более 30 типов приманок и 25 видов ловушек.

Меры предпринимаются на фоне регулярных атак на инфраструктуру ГРЧЦ. В ноябре 2022 года хакеры получили временный доступ к внешнему контуру сети Центра, что подтвердило необходимость усиления защиты.

Платформа позволит не только анализировать действия киберпреступников, но и минимизировать ущерб от атак. В дальнейшем ГРЧЦ продолжит внедрять передовые решения для повышения уровня информационной безопасности.

хакеры 90-ФЗ кибератаки Госзакупки ханипоты

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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