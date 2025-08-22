Российские пользователи сообщили о сбоях в работе Google Meet

В работе сервиса Google Meet зафиксировали сбои. Основные жалобы — не работает видео через сайт и в мобильном приложении (не работают звонки, не открывается приложение). Причём использование дополнительных сетевых средств в некоторых случаях не помогает (например, участники встречи не слышат или не видят организатора). По словам пользователей, интерфейс сервиса прогружается, но при звонке отсутствует звук и изображение, а через некоторое время звонок непроизвольно завершается.



В сервисах по проверке доступа фиксируется падение скорости загрузки Google Meet в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Саратове и других регионах России.



На фоне блокировки звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) приложение для звонков и видеовстреч Google Meet заняло второе место в списке самых скачиваемых бесплатных приложений для общения в российском App Store.



13 августа Роскомнадзор объявил о мерах «по частичному ограничению звонков» в Telegram и WhatsApp, объяснив это борьбой с мошенниками. В Минцифры также заявили, что Telegram и WhatsApp отказываются соблюдать требования российского законодательства.



Между тем, пресс-служба надзорного ведомства утверждает, что ограничительные меры в отношении Google Meet в России не принимались.

«Как я и говорил, Google Meet вместо WhatsApp и Telegram для звонков — это не более, чем временное решение. Даже если верить Роскомнадзору, рано или поздно, причем, скорее рано, они доберутся и до него и до любой замены», — считает известный журналист Александр Плющев.

«После блокировки звонков в WhatsApp и Telegram одним из самых популярных приложений в России стал Google Meet, который позволяет бесплатно разговаривать по видео или голосом. Но теперь, похоже, власти взялись и за него — все ради того, чтобы у россиян в массе своей не было альтернативы, кроме Max», — в свою очередь, рассуждает Дмитрий Колезев. Журналист также напомнил, что существует множество мессенджеров, которые позволяют осуществлять звонки голосом, но, по его мнению, «как только будет появляться альтернатива, которую использует большое количество людей, Роскомнадзор будет блокировать и её».