Обеззвучивание Telegram и WhatsApp: Начало

В первой половине августа текущего года пользователи в России стали массово жаловаться на проблемы с голосовыми вызовами и видеозвонками в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана «экстремистской организацией» и запрещена на территории РФ). Согласно ряду инсайдов, ещё в мае представители «Большой четверки» (МТС, «МегаФон», билайн и Tele2) выступили с предложением заблокировать звонки мессенджеров, что позволило бы им вернуть трафик в обычные голосовые вызовы. То же самое было озвучено ими в июне-июле на совещаниях с Минцифры.

На днях Роскомнадзор сообщил, что «в РФ принимаются меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp для противодействия преступникам». Кроме этого, в пресс-релизе было достаточно громкое заявление, что:

«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы».

В РКН также отметили, что «борьба со звонками преступников ведется последовательно», а другого функционала мессенджеров она не коснулась.

В начале августа с похожим заявлением выступили представители киберполиции РФ. По их словам, «значительное число преступлений совершается с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей», где Telegram и WhatsApp являются своего рода «лидерами».

Как ни парадоксально, но эти данные опровергают исследования Центробанка РФ. В прошлом году в результате опроса «Портрет пострадавшего от кибермошенников в 2024 году» выяснилось — самым главным способом выманить у доверчивых граждан деньги оставались звонки по телефону (45,6%). Мессенджеры занимали только второе место – 15%.

Тем не менее, вслед за Роскомнадзором заявление о блокировке голосовых вызовов с целью борьбы с мошенниками сделало Минцифры.

Министерство отметило, что Telegram и WhatsApp, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны властей, отказываются соблюдать требования российского законодательства. В частности, компании не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов по массовым случаям мошенничества и фактам планирования и совершения террористических актов в России. «При этом все требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб оперативно выполняются», — говорят в министерстве. Там уточнили, что восстановление функции звонков возможно только при выполнении мессенджерами требований российского законодательства.

«Одновременно, косяком пошли новости о деструктивной роли Whatsapp и Telegram», — отметил журналист Александр Плющев.

«Федеральные СМИ утверждают, что операторы ничего не знают о своей просьбе блокировать звонки в мессенджерах», — шутит создатель «Эшер II» Филипп Кулин.

Проблем с перепиской в Telegram и WhatsApp возникнуть не должно, говорят аналитик iKS-Consulting Максим Савватин и руководитель Content Review Сергей Половников. Роскомнадзор также сообщил, что других ограничений не будет.



Частичная же блокировка будет проявляться как бульканье, шипение, помехи во время разговора, что сделает неудобным использование этого вида связи, заявил «Ведомостям» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.



Под каждый вид трафика формируется своя ширина канала, говорит Кусков. У аудиозвонка ширина канала невелика, но на протяжении определенного времени идет равномерный расход трафика в обе стороны – от вызывающего абонента к принимающему и обратно, говорит он. По этому признаку трафик звонка легко определить и отличить, например, от трафика видеоконтента, объясняет эксперт.



Гражданам в связи с ограничениями связи будет неудобно, поскольку WhatsApp и Telegram для общения использует порядка 75% и 60% населения соответственно, уточняет социолог Денис Волков.

Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp из-за роста мошенничества: преступники ушли в мессенджеры после внедрения «Антифрода», пишет у себя в Telegram депутат Госдумы Антон Горелкин. Минцифры заявляет, что сервисы не сотрудничают с российскими правоохранителями, но взаимодействуют с зарубежными. Возобновление звонков возможно лишь при «приземлении» — открытии юрлиц и соблюдении законов РФ. «Для WhatsApp это осложнено статусом Meta», — считает парламентарий.

Telegram выступил с заявлением, опровергнув обвинения в потворству преступникам. В компании заявили, что «активно борются с вредоносным контентом, мошенничеством, призывами к диверсиям и насилию» и ежедневно удаляют «миллионы» таких материалов.



Кроме того, сервис впервые ввёл «детализированные настройки конфиденциальности для звонков, поэтому каждый пользователь Telegram может определять, от кого принимать звонки, или полностью отключать звонки».

Позже WhatsApp тоже отреагировал на блокировку звонков. Мессенджер конфиденциален, защищен сквозным шифрованием и «противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение», говорится в заявлении. Именно с этим, как читают в сервисе, связано решение российских властей ограничить доступ к функциям мессенджера. В компании пообещали делать все возможное, чтобы пользователям по всему миру, в том числе в России, было доступно общение, защищенное сквозным шифрованием.



По оценке WhatsApp, в России у него более 100 млн пользователей. По данным исследовательской компании Mediascope, месячный охват WhatsApp у аудитории старше 12 лет по итогам июля 2025 года составлял 96,2 млн человек, Telegram — 89,8 млн.

Вполне ожидаемо многие пользователи и эксперты связали происходящее с попыткой принудительного «перетаскивания» россиян с неподконтрольных властям площадок на отечественный мессенджер Max, особенно на фоне широкого рекламного продвижения, породившего уже множество мемов.

Запрет звонков в Telegram и WhatsApp выглядит грубо и нелепо, особенно на фоне продвижения Max, пишет директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин:

«Этот мессенджер не подходит для международной связи — авторизация доступна только по номерам РФ и Беларуси. Люди просто перейдут на Zoom, Meet, Jitsi и другие сервисы. MAX и операторов будут ненавидеть, а ущерб от запрета явно превышает любые гипотетические выгоды».

Zoom и Meet упоминали в своём списке временной меры или полной замены, кстати, многие эксперты. Кроме этого, в списке присутствуют Signal и FaceTime. Правда, у последнего главная проблема — он доступен только для пользователей техники Apple.

Свой совет переходить на Google Talk и Zoom для звонков за границу дал в том числе экс-советник Путина по вопросам интернета Герман Клименко.

Наши пользователи сообщили нам, что между российскими городами связь очень плохая. При этом несколько из них сказали, что при звонках по Telegram за границу особых проблем не зафиксировано. Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Барнаула, Белгорода пожаловались, что звонки как внутри страны, так и за границу по WhatsApp почти не работают: булькает, слышно отдельные слова, и всё. «FaceTime работает отлично», — пишут они. Некоторые отмечают, что проблемы есть лишь на мобильном интернете, а через Wi-Fi всё работает.

Запрет голосовых звонков через зарубежные мессенджеры WhatsApp и Telegram не принесет пользы обществу и легко обойдется через VPN. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев.

«Наверное, технически это и возможно сделать [заблокировать связь], но не предполагаю, как. С точки зрения блокировки иностранных сервисов — мы опять столкнемся с VPN. Уверен, что обойти эту блокировку тоже можно. И какого-то плюса для общества точно не принесет», — заявил Ткачев.

Между тем, операторы связи зафиксировали рост до 25% голосового трафика на фоне блокировки звонков в Telegram и WhatsApp. Абоненты «Т-Мобайла» проговорили по телефонной сети 11-12 августа на 25% больше минут, чем неделей ранее, сообщил директор по развитию бизнеса оператора Антон Никольский-Волконский. На 5% также возросло число пользователей, использующих голосовой трафик, уточнил он. МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», «СберМобайл» и «Газпромбанк Мобайл» данные не предоставили.



Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков оценивает долю абонентов, перешедших на фиксированную связь из-за блокировок, в 25%. Он назвал показатель предельным, зафиксированным на данный момент. По его словам, большинство пользователей выбирают альтернативные приложения для голосовой связи. К концу месяца, прогнозирует эксперт, доля показателя может достичь 50%.

Как видим, официальные объяснения блокировки звонков в мессенджерах выглядят неубедительно. Слишком много противоречий с ранее озвученными данными и подозрительно точное совпадение с продвижением «отечественных решений». Это всё больше напоминает отказ от сетевого нейтралитета и слишком грубую попытку навязать государственные платформы.