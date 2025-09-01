Ограничительный сентябрь — какие законы вступают в силу

В сентябре текущего года вступает в силу большое количество законов и других правовых норм, касающихся интернета, технологий и онлайн-прав россиян. Подробности рассказываем в нашем материале.

Наказуемая реклама

С 1 сентября вступает в силу запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах, которые признаны в России «нежелательными» или «экстремистскими». Как отмечается, в первую очередь закон затронет Instagram и Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной «экстремистской организацией» и запрещенной в России), причём наказывать будут как за публикацию новой рекламы, так и за неудаление старой.



Размер штрафа варьируется от ₽2 тыс. до ₽500 тыс., привлекать к ответственности будут и исполнителя, и заказчика, и распространителя. Ограничения не распространяются на ведение корпоративного аккаунта, публикации без прямых призывов купить и контент в формате «лайфстайл» или экспертных материалов.

Не ищите запрещённого, и — ни слова про VPN

Тоже с 1 сентября вводятся штрафы за умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам c помощью VPN. Штраф для граждан составит от ₽3 тыс. до ₽5 тыс. Наказываться будет доступ к материалам, которые входят в специальный реестр Минюста, в нем на момент публикации около 5,5 тыс. книг, сайтов, аудио- и видеоматериалов и т.д.

Как отметили опрошенные РБК эксперты, закон не определяет, как именно будет подтверждаться умышленность при поиске экстремистского контента.

Этот же закон вводит административную ответственность за рекламу VPN, штраф в этом случае составит от ₽50 тыс. до ₽500 тыс. В Минцифры пояснили, что «речи о запрете VPN или использовании Instagram или Facebook не идет».

Наказания для владельцев технологических средств связи

Вводится админответственность за нарушение требований к использованию абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции: штраф для граждан от 50 тысяч до 80 тысяч рублей; для должностных лиц от 80 тысяч до 150 тысяч рублей; для юрлиц от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Импортозамещающие предустановки

С 1 сентября предустановка мессенджера Max станет обязательной на всех устройствах. В списке программ он заменит «VK Мессенджер», на базе которого разработан Max. Также с осени при покупке гаджета на iOS и Xiaomi HyperOS на нем должен быть установлен магазин приложений RuStore (раньше требование распространялось только на технику с Android и HarmonyOS).

Платформа будет интегрирована с системой идентификации и аутентификации, а также с федеральными и региональными информационными системами. С согласия пользователя, сервис сможет передавать сведения из баз данных, а также использоваться для подписания документов с электронной подписью, предъявления удостоверяющих документов, подтверждения возраста и прав на льготы.



Документы, направленные через сервис, приравниваются к бумажным. Требование предъявлять оригиналы допускается только в отдельных случаях — например, при обеспечении государственной безопасности и в рамках избирательных процессов.

С 1 сентября все школьные и родительские чаты в московских школах планируют перевести на мессенджер MAX. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Да, федеральный закон принят. Поэтому с 1 сентября все школьные родительские чаты будут переводиться в этот мессенджер [МAX]», — сказала заммэра.

Российский магазин приложений RuStore с 1 сентября также станет обязательным для предустановки на устройствах с операционными системами iOS компании Apple и HyperOS компании Xiaomi. Фактически закон запрещает зарубежным платформам, в первую очередь Apple и Google, препятствовать установке RuStore на их устройства.

Антимошеннические меры

Клиенты всех банков с 1 сентября получат возможность подключить новый сервис под названием «Вторая рука». Он позволит самостоятельно выбрать доверенного человека из числа родственников или близких друзей. Этот человек сможет помогать в проверке банковских операций для предотвращения подозрительных переводов или снятия наличных.

С этой же даты следователи или дознаватели в рамках досудебного производства по уголовному делу смогут замораживать подозрительные денежные операции на срок до 10 суток в целях последующего наложения на них ареста. Основанием для приостановки будет использование банковских счетов, электронных платежных средств или аванса за услуги связи при совершении преступления. Чтобы наложить на средства арест, следователь или дознаватель должен будет подать в суд ходатайство не менее чем за 48 часов до истечения срока приостановки операций. При отсутствии оснований для наложения ареста все операции возобновляются.

С начала осени у россиян появится возможность установить самозапрет на оформление сим-карт. Сделать это можно будет через «Госуслуги» или МФЦ. Также нельзя будет передавать другим лицам свой номер — за это будет грозить штраф в размере ₽30–50 тыс. для физлиц и до ₽200 тыс. для юрлиц. Краткосрочная передача телефона в личных целях наказываться не будет. Аналогичные штрафы предусмотрены за передачу данных, необходимых для регистрации или авторизации в интернете. Под действие закона не подпадает передача логина и пароля по поручению пользователя или с его согласия, если они нужны для правомерного использования ресурса.

Купить карты близким родственникам можно, но отдавать их коллегам и друзьям будет запрещено, пояснил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Депутат уточнил, что исключения сделаны только для лиц, указанных в Семейном кодексе: супруги, дети, родители, а также братья и сестры, бабушки и дедушки, внуки. При этом за кратковременную передачу телефона с сим-картой штрафовать не будут — можно давать друзьям позвонить или на время подключиться к интернету.

Точки продаж сим-карт должны оборудовать видеокамерами

С 1 сентября необходимо обеспечить хранение записей с них не менее чем на 30 дней. Соответствующее требование содержится в правилах оказания услуг телефонной связи, утверждённых правительством. Отмечается, что камеры должны фиксировать действия представителей операторов связи и граждан, с которыми заключается договор.

Правила маркировки звонков

Введение с 1 сентября обязательной маркировки звонков от юрлиц и ИП потребует от телеком-операторов дополнительных затрат на развитие и поддержку инфраструктуры. Для абонентов эта услуга будет бесплатной, а организации должны будут платить операторам за маркировку звонков от них.

При входящем вызове на экране телефона абонента будет отображаться наименование компании или ИП либо их коммерческое обозначение, категория вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего (например, «Банк», «Реклама», «Недвижимость», «Услуги связи»). Текст сообщения может содержать до 32 символов, включая цифры и буквы кириллического или латинского алфавита.

Борьба с навязыванием услуг

С 1 сентября вступит в силу запрет на навязывание покупателям товаров и услуг. Один из самых частых примеров — проставление автоматического согласия на добровольное страхование при покупке авиа- и ж/д билетов. Теперь для предоставления дополнительных услуг необходимо письменное согласие клиента, причем автоматических отметок для этого недостаточно. В случае навязывания у покупателя появляется право отказаться от оплаты или, если деньги уже списали, потребовать возврата средств.

«Чайлдфри» запрещено к показу

С 1 сентября фильмам, пропагандирующим отказ от деторождения, не будут выдавать прокатные удостоверения. У лент, уже получивших удостоверение, оно может быть отозвано, говорится в приказе Минкульта. Это дополнение к запретам на выход в прокат картин, пропагандирующих порнографию, насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные предпочтения и смену пола.

Также с 1 сентября начинают действовать критерии определения пропаганды отказа от деторождения, которые сформулировал Роскомнадзор. Теперь блокировке подлежит информация, которая:

направлена на убеждение в отказе от рождения детей или оправдание такого решения;

формирует положительное отношение к чайлдфри или «искаженное представление о социальной равноценности» рождения детей и отказа от этого;

указывает на преимущества отказа от рождения детей;

создаёт отрицательный образ беременности, материнства и отцовства.

Под запрет не подпадает пропаганда монашества.

Мигрантов «учтут» через «Амину»





С 1 сентября в Москве и Мособласти начнётся эксперимент по обязательной регистрации трудовых мигрантов из безвизовых стран через приложение «Амина». Его использование должно заменить действующий порядок миграционного учета.



Приложение работает по аналогии с системой «Социальный мониторинг», которая использовалась во время пандемии коронавируса: с его помощью можно будет отслеживать местонахождение мигрантов.

Через «Амину» нужно будет уведомлять органы внутренних дел об актуальном месте проживания и переезде. При скачивании необходимо предоставить доступ к геолокации, и, если данные о местоположении иностранца отсутствуют в течение более трех рабочих дней, это станет поводом для снятия с учета и внесения в реестр контролируемых лиц.

Просвещение — без «иноагентов»

С 1 сентября «иностранные агенты» лишаются права проводить любые образовательные мероприятия — от лекций до круглых столов. Ранее запрет касался только несовершеннолетних. По словам депутата Пискарёва, в сфере образования работали более 50 иноагентов. Теперь им также запрещено получать муниципальную поддержку, входить в органы управления госкорпораций, а НКО с зарубежным финансированием теряют статус социально ориентированных. Ограничения затронут и книжные магазины: если они продают книги иноагентов, то лишаются права на льготы и поставки в школы и библиотеки.

Верификация каршеринга

С 1 сентября пользователи каршеринга в Москве должны будут проходить верификацию через mos.ru. Аналогичная система действует в столице для курьеров и при аренде электросамокатов. Верификация позволит определять личность водителя в случае ДТП или нарушения ПДД.

Билеты по лицу

Также с 1 сентября россияне смогут покупать билеты на поезда дальнего следования, в том числе высокоскоростные, по биометрии. Для оформления проездного документа нужно будет подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системе (ЕБС). Все старые способы оформления документов останутся доступными.

Обязательный «реестр средств размещения» для гостиниц и баз отдыха

С 6 сентября информацию о гостиницах, санаториях, кемпингах и базах отдыха нельзя будет публиковать в социальных сетях, сервисах объявлений и агрегаторах без ссылки на реестр средств размещения. До начала осени все отели и базы должны были внести данные о себе в единый реестр, пройдя «самооценку». Те, кто не успел это сделать, не смогут легально принимать туристов.

Также вводятся штрафы за деятельность не прошедших классификацию средств размещения в размере от 300 до 450 тысяч рублей для юрлиц.