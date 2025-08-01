Отсрочки для IT-специалистов и отказ от спам-рассылок. Что ещё вступает в силу в августе?

В августе 2025 года в России вступит в силу ряд новых законов, которые повлияют в том числе на интернет и онлайн-права россиян.
Вступающие в силу с 1 августа 2025 года поправки в федеральный закон «О связи» (№ 41–ФЗ от 01.04.2025) позволяют абонентам отказаться от SMS-рассылок в порядке, утверждённом правительством РФ. В этом случае оператор связи будет обязан отключить рассылку.
Подать заявку на отказ можно лично, через мобильное приложение или сайт оператора. Рассылка перестанет приходить на следующий календарный день после подачи заявления.
С 1 августа заработает новая государственная информсистема «Антикартель», с помощью которой планируют выявлять картельные сговоры при осуществлении госзакупок. Интегрированный в нее искусственный интеллект привлекут к прогнозированию потенциальных рисков заключения и реализации ограничивающих конкуренцию соглашений. В новую ГИС будут стекаться все данные о торгах, сделках и о действующих на рынке компаниях. Кроме того, ИИ получит доступ к сведениям, содержащимся во всех государственных информационных системах.
С 1 августа 2025 года ряд федеральных служб начнёт вести учёт и хранение административных дел в государственной информационной системе «Типовое облачное решение». С 2026 года к системе подключатся и другие ведомства, включая региональные.
С 3 августа разрешат использовать на условиях публичного сервитута земли в границах полос отвода автодорог для строительства, реконструкции, капремонта, в том числе прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации, линий и сооружений связи. Такая мера позволит обеспечить водителей и пассажиров на автомобильных дорогах качественной мобильной связью и доступом к интернету, в том числе к цифровым системам.
С 3 августа исследователи и изобретатели смогут подать заявку на получение патента в течение 1 года с даты раскрытия информации об изобретении. В таком случае оно не утратит новизну. Напомним, что по действующим правилам данный срок составляет всего 6 месяцев. Благодаря этому будут созданы условия для обеспечения защиты прав и законных интересов авторов, раскрывающих суть своих изобретений на выставках или публично описывающих их функции в средствах массовой информации.
До 6 августа включительно IТ–специалисты могут подать заявку на получение отсрочки от срочной службы в армии в осенний призыв 2025 года через «Госуслуги», сказано в сообщении министерства цифрового развития РФ.
До 11 августа работодатель должен подтвердить данные о сотруднике в своём личном кабинете и направить их в Минцифры. Если же специалист не отправит свои данные сам, организация может самостоятельно внести работника в списки на отсрочку. «Минцифры передаст информацию Минобороны до 1 сентября. Призывная комиссия примет решение по отсрочке с 1 октября по 31 декабря», — уточнили в министерстве.
С 10 августа 2025 года порядок подтверждения происхождения такой продукции дополнят требованиями к уровню локализации отдельных её видов. С этой даты, чтобы считаться продукцией российского производства, техника должна быть включена в единый реестр российской радиоэлектроники. Тогда она будет доступна для госзакупок. Это касается различных категорий продукции, включая средства защиты информации, аппаратуру связи, сетевое оборудование и бытовые приборы, такие как телевизоры.
С 31 августа у пользователей портала госуслуг появится возможность пожаловаться на решения в рамках услуг, оказанных через систему «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности. Информация о ходе и результатах рассмотрения жалобы будет доступна в личном кабинете участника внешнеторговой деятельности в системе «Одно окно».
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.