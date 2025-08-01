Отсрочки для IT-специалистов и отказ от спам-рассылок. Что ещё вступает в силу в августе?

В августе 2025 года в России вступит в силу ряд новых законов, которые повлияют в том числе на интернет и онлайн-права россиян.

Отказ от спам-рассылок

Вступающие в силу с 1 августа 2025 года поправки в федеральный закон «О связи» (№ 41–ФЗ от 01.04.2025) позволяют абонентам отказаться от SMS-рассылок в порядке, утверждённом правительством РФ. В этом случае оператор связи будет обязан отключить рассылку.

Подать заявку на отказ можно лично, через мобильное приложение или сайт оператора. Рассылка перестанет приходить на следующий календарный день после подачи заявления.

Борьба с антиконкурентными соглашениями

С 1 августа заработает новая государственная информсистема «Антикартель», с помощью которой планируют выявлять картельные сговоры при осуществлении госзакупок. Интегрированный в нее искусственный интеллект привлекут к прогнозированию потенциальных рисков заключения и реализации ограничивающих конкуренцию соглашений. В новую ГИС будут стекаться все данные о торгах, сделках и о действующих на рынке компаниях. Кроме того, ИИ получит доступ к сведениям, содержащимся во всех государственных информационных системах.

Система хранения административных дел

С 1 августа 2025 года ряд федеральных служб начнёт вести учёт и хранение административных дел в государственной информационной системе «Типовое облачное решение». С 2026 года к системе подключатся и другие ведомства, включая региональные.

Повышение качества связи на автотрассах

С 3 августа разрешат использовать на условиях публичного сервитута земли в границах полос отвода автодорог для строительства, реконструкции, капремонта, в том числе прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации, линий и сооружений связи. Такая мера позволит обеспечить водителей и пассажиров на автомобильных дорогах качественной мобильной связью и доступом к интернету, в том числе к цифровым системам.

Дополнительные условия для защиты интеллектуальной собственности

С 3 августа исследователи и изобретатели смогут подать заявку на получение патента в течение 1 года с даты раскрытия информации об изобретении. В таком случае оно не утратит новизну. Напомним, что по действующим правилам данный срок составляет всего 6 месяцев. Благодаря этому будут созданы условия для обеспечения защиты прав и законных интересов авторов, раскрывающих суть своих изобретений на выставках или публично описывающих их функции в средствах массовой информации.

Отсрочки для IT–специалистов

До 6 августа включительно IТ–специалисты могут подать заявку на получение отсрочки от срочной службы в армии в осенний призыв 2025 года через «Госуслуги», сказано в сообщении министерства цифрового развития РФ.

До 11 августа работодатель должен подтвердить данные о сотруднике в своём личном кабинете и направить их в Минцифры. Если же специалист не отправит свои данные сам, организация может самостоятельно внести работника в списки на отсрочку. «Минцифры передаст информацию Минобороны до 1 сентября. Призывная комиссия примет решение по отсрочке с 1 октября по 31 декабря», — уточнили в министерстве.

Расширение перечня отечественной радиоэлектроники для госзакупок

С 10 августа 2025 года порядок подтверждения происхождения такой продукции дополнят требованиями к уровню локализации отдельных её видов. С этой даты, чтобы считаться продукцией российского производства, техника должна быть включена в единый реестр российской радиоэлектроники. Тогда она будет доступна для госзакупок. Это касается различных категорий продукции, включая средства защиты информации, аппаратуру связи, сетевое оборудование и бытовые приборы, такие как телевизоры.

Жалобы на решения в сфере внешнеторговой деятельности переведут в электронный вид

С 31 августа у пользователей портала госуслуг появится возможность пожаловаться на решения в рамках услуг, оказанных через систему «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности. Информация о ходе и результатах рассмотрения жалобы будет доступна в личном кабинете участника внешнеторговой деятельности в системе «Одно окно».