Операторы хотят сохранить доступ к важным сервисам даже при шатдаунах

На фоне участившихся отключений мобильного интернета из-за угроз беспилотных атак, операторы связи совместно с Минцифры обсуждают возможность сохранить доступ к отдельным цифровым сервисам даже в условиях шатдауна. Речь идёт о государственных платформах («Госуслуги»), банковских приложениях и каналах экстренного оповещения.



Как выяснил Forbes, идея заключается в технической приоритизации трафика к таким ресурсам. Это может быть реализовано через сетевую сегментацию и фильтрацию трафика — например, с помощью DPI (deep packet inspection), уже установленной на сетях операторов. Такие системы позволяют распознавать типы трафика и пропускать только приоритетные запросы, даже если остальной интернет отключён.



Однако реализация требует отдельного регуляторного решения. В МТС, «Мегафоне» и Т2 от комментариев отказались, но в «Билайне» подтвердили участие в консультациях. Источник в Минцифры также сообщил, что вопрос находится в проработке и требует согласования между ведомствами.



Весной и летом 2025 года мобильный интернет временно отключали в десятках регионов России — от Москвы и Санкт-Петербурга до Камчатки и Пскова. Это вызвало рост заявок на подключение фиксированного интернета и серьёзные убытки для бизнеса. По оценке CEO Calltouch Артура Саркисяна, отключения могут снижать оборот компаний до 50%, особенно в рознице, доставке и медицине.



Консультант iKS-Consulting Максим Савватин считает, что доступ к интернету необходим хотя бы для экстренных целей. Президент ассоциации «Макател» Алексей Амелькин добавляет, что технически возможно создать «белый список» сайтов, не подлежащих отключению, и реализовать его через ТСПУ — технические средства противодействия угрозам, установленные Роскомнадзором.



Однако не все эксперты уверены в технической реализуемости идеи. Леонид Коник из Comnews Research отмечает, что в сетях LTE невозможно приоритизировать трафик по содержимому. Такая функция есть только в сетях 5G — через механизм network slicing. Пока же единственный способ — не отключать интернет полностью, а фильтровать трафик на уровне Роскомнадзора.





По нашему мнению, создание «белых списков» и приоритизация трафика нарушают принцип цифрового нейтралитета, превращая интернет в инструмент выборочного доступа, даже если речь идёт об экстренных отключениях. Это открывает путь к сегрегации онлайн-пространства и усиливает риски цензуры, слежки и дискриминации пользователей.