Минцифры разработало концепцию регулирования ИИ до 2030 года

Российское Министерство цифрового развития подготовило проект концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта до 2030 года. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», представитель министерства подтвердил его подлинность.
Документ пока проходит экспертное обсуждение и консультации с представителями индустрии, включая участников Альянса в сфере ИИ — «Сибур», «Северсталь» и других.
Сейчас в России действует гибридная модель: нормативные акты в сфере ИИ носят стимулирующий характер, а ограничения применяются точечно. Концепция предлагает сохранить эту логику, но дополнить её базовыми принципами, которые должны лечь в основу будущего регулирования.
Согласно концепции, в основу должны быть положены:
- человекоориентированный подход;
- доверенность технологий;
- принцип технологического суверенитета;
- уважение автономии и свободы воли человека;
- запрет на причинение вреда человеку и недопущение антропоморфизации («очеловечения») технологий.
По словам экспертов, документ задаёт рамки, а конкретные нормы будут прописаны в отдельных актах. Представители АНО «Цифровая экономика» подчёркивают: важно создать безбарьерную среду для развития ИИ, но при этом защитить интересы общества.
Некоторые участники рынка предупреждают, что чрезмерное регулирование может «передавить» отрасль — как это произошло в ряде европейских стран. Поэтому концепция делает ставку на баланс: развитие без барьеров, но с этическими и правовыми ориентирами.
