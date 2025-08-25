English Русский
News
25 August 2025

Россиянам предложат добровольно ограничивать себе доступ к «опасному контенту»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Речь идёт о материалах, которые пока не подвергаются официальной блокировке в РФ, но могут нести потенциальную опасность для пользователей.
Фото: Canva

В России начнёт работать система добровольного ограничения доступа к потенциально опасному контенту. Такое решение предусмотрено утверждённым правительственным планом. Согласно плану, разработка системы ляжет на ряд министерств и ведомств, включая Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор и Росмолодёжь. 

Речь идёт о добровольном ограничении доступа к информации, которая может представлять опасность для пользователей, но пока не подвергается блокировке на территории РФ. Срок реализации намечен на третий квартал 2027 года.

Кроме того, план также предусматривает использование искусственного интеллекта для выявления нелегального контента в российском сегменте сети. При обнаружении материалов, нарушающих законодательство, доступ к ним будет блокироваться.

Ответственность за внедрение ИИ в качестве инструмента поиска незаконного контента возложена на Роскомнадзор, Минцифры, МВД, ФСБ, а также Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Сроки реализации не установлены, работа будет вестись непрерывно. Предполагается, что использование ИИ повысит эффективность обнаружения соответствующих материалов в интернете.

Минцифры 149-ФЗ Роскомнадзор 139-ФЗ самоцензура Росмолодёжь Минкульт самозапрет

Similar articles

Российские пользователи сообщили о сбоях в работе Google Meet
Операторов обяжут сообщать силовикам о «признаках киберпреступлений»
Минцифры разработало концепцию регулирования ИИ до 2030 года
Обеззвучивание Telegram и WhatsApp: Начало
В Госдуме предложили блокировать мат на сайтах и в соцсетях
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт