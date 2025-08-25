Россиянам предложат добровольно ограничивать себе доступ к «опасному контенту»

В России начнёт работать система добровольного ограничения доступа к потенциально опасному контенту. Такое решение предусмотрено утверждённым правительственным планом. Согласно плану, разработка системы ляжет на ряд министерств и ведомств, включая Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор и Росмолодёжь.



Речь идёт о добровольном ограничении доступа к информации, которая может представлять опасность для пользователей, но пока не подвергается блокировке на территории РФ. Срок реализации намечен на третий квартал 2027 года.



Кроме того, план также предусматривает использование искусственного интеллекта для выявления нелегального контента в российском сегменте сети. При обнаружении материалов, нарушающих законодательство, доступ к ним будет блокироваться.

Ответственность за внедрение ИИ в качестве инструмента поиска незаконного контента возложена на Роскомнадзор, Минцифры, МВД, ФСБ, а также Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Сроки реализации не установлены, работа будет вестись непрерывно. Предполагается, что использование ИИ повысит эффективность обнаружения соответствующих материалов в интернете.