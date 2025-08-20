Операторов обяжут сообщать силовикам о «признаках киберпреступлений»

Правительство России утвердило план мероприятий по реализации концепции государственной системы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. Работа будет вестись под кураторством вице-премьера Дмитрия Григоренко и охватит широкий спектр направлений — от цифровой грамотности до технических решений.



План включает комплекс мер по совершенствованию законодательства, техническому противодействию злоумышленникам и повышению цифровой грамотности населения и межведомственного взаимодействия.



Одним из ключевых элементов плана станет проработка обязанности операторов связи, интернет-провайдеров и других цифровых платформ уведомлять правоохранительные органы «о признаках киберпреступлений». За реализацию этой части отвечают МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор при участии Генпрокуратуры и Следственного комитета. По итогам работы в третьем квартале 2027 года правительство может внести поправки в действующее законодательство. Ряд экспертов считает, что данная мера фактически принуждает операторов следить за своими пользователями.



План также предусматривает усиление ответственности за нарушения в области персональных данных. В частности, предлагается увеличить срок давности по административным статьям, связанным с утечкой или неправомерным использованием таких данных.



Большое внимание уделено профилактике. Минцифры, Минкультуры, Минфин, Минобрнауки, Минпросвещения, МВД и Центробанк будут на постоянной основе проводить мероприятия по повышению цифровой и финансовой грамотности граждан. В том числе — размещать социальную рекламу о методах защиты от мошенников.



Отдельный блок касается несовершеннолетних: к середине 2026 года планируется создать депозитарий профилактических материалов, направленных на предотвращение вовлечения подростков в цифровые преступления.



К началу 2027 года МВД и Минцифры должны интегрировать в мобильные приложения модуль обязательного информирования граждан о возможных преступлениях. А к третьему кварталу 2026 года — создать единый реестр ссылок на официальные сайты интернет-магазинов, чтобы бороться с фишинговыми копиями.



Наконец, к 2028 году планируется разработать алгоритмы выявления использования искусственного интеллекта при совершении киберпреступлений. Это направление также курируют Минцифры, МВД и Роскомнадзор.



Концепция, утверждённая в декабре 2024 года, стала частью реализации указа президента о национальных целях развития. Новый план — это попытка систематизировать борьбу с цифровыми угрозами и синхронизировать действия всех ведомств.