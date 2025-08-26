Борьба с киберпреступностью: новые нормы контроля и слежки

Минцифры выложило на общественное обсуждение три новых законопроекта, которые входят во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Изменения коснутся закона «О связи», УК, УПК и КоАП.

Документом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий)», в частности, предлагается создать централизованную систему учёта идентификаторов пользовательского оборудования (видимо, речь в том числе об IMEI).



Операторы связи должны формировать собственные базы и синхронизировать их с государственной. Вводятся своего рода «белые» и «чёрные» списки устройств, определяющие допуск к российским сетям.



Операторы обязуются (по просьбе абонента) блокировать вызовы с номеров, не входящих в национальную систему нумерации, и информировать абонентов о происхождении звонка. Юридические лица при вызовах должны передавать сведения о себе, отображаемые вызываемой стороне. Запрещается программное изменение идентификаторов устройств. Нарушение этих требований влечёт административную или уголовную ответственность.



VoIP-сервисы и виртуальные АТС должны использовать доменные имена, соответствующие российской системе, и быть зарегистрированы в специальных реестрах. Хостинг-провайдеры, предоставляющие инфраструктуру для таких сервисов, также подлежат регистрации. Нарушение требований — основание для административных штрафов. Цель — привязка интернет-телефонии к российской юрисдикции и исключение анонимного цифрового трафика.

Законопроект также вводит обязанность операторов по переводу денежных средств проверять операции на признаки мошенничества. При наличии подозрений они должны запрашивать информацию из государственной системы «ГИС Антифрод». Если номер клиента фигурирует в базе как скомпрометированный (например, заражён вредоносным ПО), оператор может временно заблокировать электронные платежи.

Если оператор провёл операцию, несмотря на наличие признаков мошенничества, он обязан возместить клиенту ущерб. Срок компенсации — не более 30 дней с момента подачи заявления. Условием является наличие документа о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленников.

Эти положения направлены на усиление ответственности финансовых организаций и операторов связи за предотвращение хищений, а также на защиту граждан от последствий цифровых преступлений. Вступление норм в силу запланировано на 1 марта 2026 года.

Второй законопроект — «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».

В Уголовный кодекс РФ вводятся новые составы преступлений, связанных с незаконным использованием идентификаторов оборудования, их подделкой и применением для сокрытия личности.

Отягчающим обстоятельством признаётся использование анонимизирующих технологий. Ужесточаются санкции за цифровое мошенничество, незаконный доступ к информации и вмешательство в работу сетей связи.

Вводится новая статья 272.2, которая наказывает за злостное воздействие на информационную систему, информационно-телекоммуникационную сеть, компьютерную информацию или сеть электросвязи штрафами или даже лишением свободы сроком до 4 лет. Группой лиц — до 8 лет со штрафом до 2 млн рублей.

Также устанавливаются нормы по конфискации и потом хранению цифровой валюты.

Третьим законопроектом вводится админответственность за несоблюдения законодательства о количестве сим-карт на одного человека, за обслуживание абонентов на незарегистрированном оборудовании, передачу вызовов с неидентифицированных номеров и отказ от предоставления данных в государственную систему. Особое внимание уделено обслуживанию иностранных граждан.

Штрафы варьируются от 100 000 до 2 000 000 рублей в зависимости от субъекта правонарушения (физическое лицо, ИП, юрлицо).

Предлагается новая статья КоАП — 15.49, устанавливающая ответственность за незаконный майнинг. Майнеры обязаны регистрироваться и передавать сведения о добытых активах и кошельках. Штрафы доходят до 2 млн рублей.

Предусмотрена возможность конфискации криптовалюты, добытой вне правового поля. Также напоминается о запрете на расчёты в криптовалюте для налоговых резидентов РФ.

Хотя заявленная цель законопроектов — противодействие цифровому мошенничеству и усиление безопасности, его положения формируют инфраструктуру, пригодную для системного контроля над гражданами и бизнесом. Централизованные базы идентификаторов, запрет на использование неразрешённых устройств, обязательная идентификация абонентов — всё это создаёт условия для тотального мониторинга телекоммуникационной активности.



В совокупности нормы позволяют не только отслеживать и ограничивать технические средства связи, но и вмешиваться в финансовые операции, устанавливая жёсткие рамки для цифрового поведения пользователей.



Таким образом, инструменты, формально направленные на борьбу с преступлениями, могут быть использованы как механизм превентивного контроля, административного давления и ограничения цифровой самостоятельности граждан и бизнеса.