Петербургские видеокамеры научили распознавать этническую принадлежность

Системой распознавания этнической принадлежности оборудованы уже 50% уличных камер в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Ротонда» со ссылкой на замглавы комитета по информатизации Игоря Никонова. Всего определять этничность научились порядка 50 тысяч камер.



По словам Никонова, камеры используются для отслеживания «скоплений» мигрантов в Северной столице. В частности, при помощи новой функции полиция вычисляет «резиновые» квартиры.



При этом камеры не могут определить конкретную национальность человека. Как рассказал глава «Городского мониторингового центра» Роман Борисенко, они различают представителей кавказских, восточноазиатских и среднеазиатских регионов, а также европейцев и азиатов. Кроме того, отдельно камеры определяют африканцев.



Определение национальностей с помощью камер активно обсуждали в феврале 2025 года. Функцию анонсировали на заседании правительства — тогда речь шла о 8 тысячах камер. Как писали СМИ, покупка лицензии на программу, которая умеет распознавать этнос по лицам, обошлась бюджету в 38,4 млн рублей.



Инициатива вызвала волну возмущения. Например, глава СПЧ Валерий Фадеев назвал идею чиновников «унижающей человеческое достоинство».



Напомним, согласно исследованиям, системы распознавания лиц несут множество рисков, включая высокий уровень ошибок и расовую предвзятость. Алгоритмы чаще ошибаются при идентификации темнокожих, азиатов и женщин, что может приводить к необоснованным задержаниям и дискриминации. «Роскомсвобода» не раз подчёркивала, что в условиях отсутствия прозрачного регулирования такие технологии превращаются в инструмент массовой и неизбирательной слежки, создающий угрозу правам и свободам граждан. Необходим общественный контроль при применении систем распознавания лиц.