Госдума приняла закон о центрах обработки данных

Во втором и третьем чтениях Государственная Дума единогласно приняла законопроект №1195296-7, который вводит специальный реестр центров обработки данных и создаёт правовые основы для их функционирования в России.

Закон закрепляет в федеральном законе «О связи» определение ЦОД как совокупности зданий, частей зданий или помещений с комплексом инженерно-технического обеспечения для размещения оборудования, обеспечивающего обработку и хранение данных. Аналогичные изменения внесены в Закон о концессионных соглашениях и акт о государственно-частном и муниципально-частном партнёрстве, расширяя перечень объектов, доступных для концессий и партнёрств.

Документ обязывает Минцифры вести единый реестр ЦОД, в котором будут храниться сведения о местоположении объектов, их технических характеристиках и уровне информационной безопасности. Правительство утвердит порядок включения, изменения и исключения центров обработки данных из реестра.

Ключевое новшество — запрет на размещение в ЦОД майнингового оборудования и операций с цифровыми финансовыми активами. По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского, это ограничение необходимо для защиты электросетей и исключения рисков, связанных с энергоёмкими майнинговыми фермами.

Законопроект призван стимулировать развитие ЦОД даже в отдалённых регионах и сократить цифровое неравенство. Развитие сети надёжных высокоскоростных каналов и инфраструктуры хранения данных является важной частью национальной программы «Цифровая экономика» и указа президента об укреплении цифровой инфраструктуры до 2024 года.

Какого-либо обсуждения или дискуссий относительно новых поправок перед голосованием не было, и закон был принят единогласно.

Основные положения вступают в силу сразу после официального опубликования, за исключением изменений в законы «О связи», «О концессиях» и акт о партнёрстве, которые начнут действовать с 1 марта 2026 г.