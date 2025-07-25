Маркетплейсы будут продавать по биометрии товары для взрослых

Власти планируют запуск пилотного проекта по продаже товаров с возрастными ограничениями в онлайне – через маркетплейсы при подтверждении возраста через биометрию, сообщают «Ведомости». Соответствующее поручение, поддержанное президентом, направлено вице-премьером Дмитрием Григоенко в Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Роспотребнадзор и Росалкогольтабакконтроль. Отчёт о результатах должен быть представлен правительству до 24 июля.



Представитель аппарата Григоренко подтвердил, что письмо действительно было направлено, но добавил, что говорить о деталях эксперимента преждевременно:

«Использование биометрии при покупке товаров категории 18+ может стать надежным способом подтверждения возраста. Данный сервис не требует передачи каких-либо персональных данных сторонним организациям. Подтверждение возраста может осуществляться в контуре государственной Единой биометрической системы».

На конец июня в ЕБС зарегистрировано более 119 млн биометрических профилей, включая 85 млн фото и 34 млн голосовых записей. Система уже применяется в 17 коммерческих сервисах и при получении госуслуг.



На первом этапе пилот охватит онлайн-продажу энергетиков, пиротехники и других «18+» товаров, кроме алкоголя и табака. Биометрия позволит совершеннолетним пользователям дистанционно подтверждать возраст при оформлении и получении заказа — через приложение, устройство курьера или терминал.



Технология уже внедряется в вендинговых аппаратах и кассах самообслуживания. Однако для онлайн-продажи алкоголя требуется изменение законодательства: сейчас это запрещено 171-ФЗ.



Маркетплейсы в целом поддерживают инициативу. «Яндекс Маркет» и Wildberries изучают параметры пилота, хотя последний считает биометрию избыточной — на платформе уже действуют меры контроля. Ozon комментариев не дал.



Ритейлеры и эксперты предупреждают о рисках: отсутствие нормативной базы, защита персональных данных, возможная дискриминация пользователей без нужных устройств, а также сложности с международными площадками. Кроме того, биометрия требует серьёзных инвестиций, что может поставить малые компании в неравные условия.



Общественные организации отмечают, что текущие меры контроля на маркетплейсах часто игнорируются, а распределённая ответственность между агрегаторами и курьерами затрудняет соблюдение возрастных ограничений.