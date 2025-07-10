English Русский
News
10 July 2025

Центробанк ужесточил требования к кибербезопасности для платёжного рынка

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Новые требования обяжут банки использовать усиленную криптозащиту и электронную подпись, а другим игрокам рынка придётся внедрить биометрию — это потребует серьёзных затрат и пересмотра систем безопасности.
Фото: Canva

Банк России инициировал обновление указания №821-П, которое значительно усиливает требования к информационной защите при переводе средств. Проект, представленный 9 июля, предписывает компаниям, работающим на платёжном рынке, использовать криптозащиту не ниже КС1 и усиленную электронную подпись. Также вводятся отдельные нормы для международных транзакций, сообщает «Ъ».

Если ранее ориентиром был уровень доверия ОУД4 согласно ГОСТу, теперь регулятор переходит к конкретным техническим и организационным механизмам. Кроме того, регулирование распространяется на использование биометрии, деятельность иностранных филиалов банков и работу цифровых платформ.

Нововведения касаются и отчётности: теперь инциденты должны фиксироваться в течение трёх часов, а расследование завершаться максимум за 30 дней — вместо прежней формулировки «в разумный срок».

По данным Центробанка, в первом квартале 2025 года незаконно списано 6,9 млрд рублей в рамках почти 300 тысяч атак. Злоумышленники использовали сотни фишинговых методик, а также вредоносное ПО и DDoS.

Эксперты отмечают усиление требований к сертифицированному софту и повышение внимания к сохранности и достоверности сообщений, особенно тех, что содержат биометрические шаблоны.

Ирина Чурикова из SafeTech подчёркивает необходимость защиты этих данных от подделки и утечек, а также точной синхронизации времени с ГЛОНАСС не менее одного раза в сутки, с допустимым отклонением не более трёх секунд для критической инфраструктуры.

По словам Руслана Ложкина (Абсолют-банк), использование отечественных криптосредств при передаче биометрии становится обязательным. Крупные банки уже реализовали такие решения, но средним предстоит серьёзная перестройка IT-систем, способная обойтись в миллионы.

Расширение охвата нормативов коснулось не только банков, но и всех организаций, участвующих в информационном и платёжном обмене. Как считает Андрей Федорец из Ассоциации российских банков, новые требования затронут тысячи компаний и приведут к росту затрат на соответствие.

152-ФЗ биометрические данные биометрия Банк России требования киберзащита

Similar articles

Ужесточение контроля за персданными и банковскими переводами. Что ещё вступает в силу?
Подписан закон о создании российского госмессенджера
Силовики могут получить новые инструменты для слежки
Бизнесу запретят автоматическое создание клиентских профайлов на основе персданных
Принят закон о создании национального мессенджера
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт