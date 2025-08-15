Госдума предлагает контролировать нейросети в политической агитации

В Госдуму внесён очередной законопроект, касающийся цифровой политики России и технологий. Межфракционная группа депутатов — Дмитрий Гусев (СР), Андрей Свинцов (ЛДПР), Александр Ющенко (КПРФ) и Ярослав Нилов — предложила ввести нормы, регулирующие использование искусственного интеллекта (ИИ) в создании агитационных материалов.



Документ №993193-8 предлагает внести поправки в закон «О выборах депутатов Госдумы», включая определение агитации с применением ИИ и правила использования сгенерированных изображений физических лиц. Согласно законопроекту, если кандидат или партия решат использовать дипфейк или аватар, созданный нейросетью, об этом должно быть официально заявлено в агитационных материалах.



Центризбиркому предлагается установить конкретные требования к таким материалам. Пока формулировки пометок не прописаны, но ясно одно: ИИ больше не останется в тени избирательной кампании.



По словам Эллы Памфиловой, главы ЦИК, отсутствие регулирования в этой сфере угрожает легитимности выборов. Политологи и юристы соглашаются: дипфейки, имитирующие телерепортажи или эмоциональные обращения, могут легко исказить общественное мнение.



Генеративные видеоролики, имитирующие, например, новостные сюжеты, обладают большой виральностью, поясняет политолог Павел Склянчук. Основой риск – нарастание непредсказуемости инфополя во время выборов, считает он. «Например, имитация телерепортажа, как велосипедист тонет в луже на фоне чиновника, рапортующего о ремонте дорог, может серьезно актуализировать тему ремонта на дорогах и скорректировать акценты избирательной кампании в отдельном городе», – сказал он «Ведомостям».



Электоральный юрист Гарегин Митин считает инициативу своевременной, но отмечает, что законопроект пока не охватывает ответственность промпт-инженеров — тех, кто формулирует запросы для нейросетей. Также остаётся неясным, как маркировать материалы, созданные ИИ по инициативе самого кандидата.



Политолог Константин Калачев прогнозирует, что ИИ может заменить до половины избирательного штаба. Это сулит плюсы — от быстрой обработки запросов до генерации контента, но и риски: манипуляции, незаконная обработка данных, подрыв доверия к политике как институту.



Депутаты уверены: рамочный закон — это старт. После его принятия ЦИК сможет разработать конкретные правила. Главное — не оставить регулирование на откуп юристам или вовсе запретить ИИ, считают эксперты.