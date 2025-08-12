Reddit закрывает «Архиву интернета» доступ к своим материалам

Reddit заявил о блокировке архивирования своих страниц через Wayback Machine — инструмент Internet Archive, позволяющий сохранять копии веб-страниц. По словам представителя компании Тима Ратшмидта, решение связано с тем, что «компании, занимающиеся искусственным интеллектом, нарушают правила платформы и извлекают данные из архива».



Теперь Wayback Machine сможет индексировать лишь главную страницу Reddit.com, то есть сохранять только список популярных заголовков. Страницы с постами, комментариями и профилями — вне доступа:

«Пока они не смогут защитить свой сайт и соблюдать правила платформы (например, уважать конфиденциальность пользователей, удалять удалённый контент), мы ограничиваем их доступ к данным Reddit, чтобы защитить пользователей».

Ранее Reddit заключил сделку с Google на $60 млн в год за доступ к данным для обучения ИИ, а в июне 2025 года подал иск против стартапа Anthropic, обвинив его в несанкционированном скрейпинге. Компания также планирует внедрить систему верификации, чтобы убедиться, что контент публикуют реальные пользователи.



Internet Archive, в свою очередь, выразил сожаление и заявил о продолжении диалога с Reddit. Архив позиционирует себя как хранитель «культурных артефактов» и цифровой памяти интернета — но теперь эта память станет чуть более фрагментированной.