Правительство запускает эксперимент по внедрению ИИ в госуправление

Минцифры предлагает провести масштабный эксперимент по внедрении генеративного ИИ в государственное управление, в рамках которого нейросети будут использоваться для типовых задач: от анализа законопроектов до генерации новостей и обработки обращений граждан. На соответствующий проект постановления обратил внимание Forbes.

Согласно пояснительной записке, цель инициативы — выработать эффективный механизм применения ИИ в госуправлении и наладить взаимодействие между федеральными и региональными органами власти. Предполагается создание унифицированных сервисов на базе больших генеративных моделей, которые будут выполнять рутинные функции.



Поставщики технологий смогут участвовать добровольно и безвозмездно. Их решения будут размещаться либо на платформе Минцифры, либо на собственной инфраструктуре, без передачи исключительных прав. Доступ к ИИ будет осуществляться через идентификацию в ЕСИА, с подтверждением должности пользователя.



Среди направлений эксперимента — проверка резюме кандидатов на госслужбу, составление тестов, анализ законопроектов на ошибки, генерация новостных лент для официальных сайтов и подготовка ответов на типовые обращения граждан. Также нейросети смогут проверять достоверность информации, включая контент, созданный ИИ.



В документе подчёркивается, что «отсутствуют требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля». Это означает, что участие в эксперименте не повлечёт дополнительных проверок или лицензирования.



Кроме того, проект исключает работу с гостайной и запретил нейросетям прогнозировать социально-экономические процессы. Как отмечается в пояснительной записке, «реализация положений, предусмотренных проектом постановления, не повлечёт негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий».



Эксперимент не потребует увеличения штата сотрудников и будет проводиться в рамках текущего бюджетного финансирования. Он соответствует Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года и направлен на достижение целей, обозначенных в указе Президента от 7 мая 2024 года.



Сроки проведения эксперимента в документе не указаны. Сам же документ проходит общественное обсуждение до 6 августа текущего года.