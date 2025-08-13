Минобрнауки озвучило требования к ИИ в образовании

Искусственный интеллект (ИИ) в образовании должен помогать ученикам развивать когнитивные способности, критическое мышление и социальные навыки, а не вызывать цифровую зависимость. Об этом заявили в Минобрнауки, подчеркнув, что технологии должны способствовать концентрации и интересу к учебному материалу, а не мешать личностному росту.



При этом министерство признаёт: единых правил использования ИИ в образовательной и научной среде пока нет. Нормативно-правовая база ещё не разработана, но это не должно тормозить внедрение новых инструментов. В министерстве также отметили нехватку специалистов в области ИИ — особенно на фоне стремительного развития технологий.



В 2025 году в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» Минэкономразвития провело конкурс среди исследовательских центров. Победителями стали МГУ, МФТИ, Сколтех, Университет ИТМО, ВШЭ, Иннополис и Институт системного программирования РАН. Каждое учреждение получит по 676 млн рублей на два года для фундаментальных исследований в области сильного, доверенного и мультиагентного ИИ.