Глухая защита затяжных шатдаунов

С мая 2025 года мобильный интернет в России отключают всё чаще, дольше и масштабнее. Если раньше это были точечные меры в ответ на угрозы, то теперь шатдауны охватывают целые регионы и продолжаются сутками — без чётких сроков и объяснений.
В Красноярске мобильный интернет отсутствует уже четвёртые сутки. Губернатор Михаил Котюков объяснил это «усилением мер безопасности» и «профилактикой сетевых угроз». Власти города рассматривают возможность организации бесплатного Wi-Fi в общественных местах — шаг, который фактически признаёт шатдаун как новую норму.
В Ижевске премьер-министр Удмуртии также сослался на «меры безопасности».
Проблемы с мобильным интернетом зафиксированы в Свердловской области. Близкий к ФСБ Telegram-канал «Антитеррор Урал», как и в случае с другими регионами, пояснил это мерами усиления безопасности.
Свердловчанам посоветовали для выхода в интернет подключаться по проводной связи или к Wi-Fi. «В условиях, когда услуги мобильной связи работают нестабильно, рекомендуем заранее продумывать маршруты движения с помощью офлайн-карт, а также рассмотреть возможность альтернативных способов оплаты, не зависящих от интернета»,— сказано в сообщении.
В Орловской области ограничения вводятся уже не в первый раз.
Так что на карте шатдаунов появляются всё новые регионы, ну и где мобильный интернет уже глушили, ситуация всё та же.
Появление карт Wi-Fi-точек в открытом доступе — ещё один симптом затяжного характера шатдаунов. Это уже можно рассматрикать не просто как помощь населению, а признание: мобильный интернет может исчезнуть в любой момент, и надолго.
Правозащитные организации уже призвали власти отказаться от «праздничных шатдаунов» и обеспечить прозрачность решений. Но пока цифровая изоляция становится всё более глухой — без объяснений, без сроков, без диалога. А об отключениях только на время торжественных мероприятий, как мы видим, можно уже забыть.
В условиях растущей зависимости от цифровых сервисов операторы связи оказались в парадоксальной роли: они несут ответственность перед пользователями за качество связи, но не имеют полного контроля над всей инфраструктурой, обеспечивающей её стабильность. Каждый сбой — будь то на уровне магистральных каналов, оборудования или внешних сервисов — вынуждает операторов оправдываться, доказывая, что проблема не на их стороне.
И здесь возникает парадокс ответственности: операторы обязаны обеспечивать связь, но не могут гарантировать её из-за факторов вне их контроля — от кибератак до сбоев у сторонних поставщиков.
Ещё одна дилемма — отсутствие компенсационного механизма: ни пользователи, ни сами операторы не получают компенсаций за перебои, даже если ущерб очевиден. Государственные и регулирующие органы пока не предлагают решений.
Отсюда имиджевые потери и недоверие: операторы вынуждены вести разъяснительную работу, чтобы сохранить репутацию, но это не всегда эффективно — пользователь видит только результат: связь не работает.
Минцифры и операторы связи уже обсуждают, как сохранить доступ к важным цифровым сервисам — таким как «Госуслуги», банковские приложения и экстренные каналы — даже в условиях отключения мобильного интернета. В качестве решения предлагается приоритизация трафика и создание «белых списков» ресурсов, которые не будут блокироваться во время шатдаунов.
Однако такой подход вызывает вопросы: он нарушает принцип сетевого нейтралитета и не учитывает региональные особенности. Например, в Якутии одним из ключевых каналов связи является WhatsApp, отключение которого уже приводило к серьёзным сбоям. Универсальные списки не отражают реальные потребности пользователей в разных частях страны.
По сути российские власти сами создают себе вызовы, придумывая затем решения, которые вряд ли можно назвать эффективными и отвечающими реальности. Понять логику дальнейших действий, признаться, становится всё сложнее.
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