В Госдуме предложили блокировать мат на сайтах и в соцсетях

В Государственной думе зарегистрирован законопроект, который предлагает блокировать содержащие нецензурную брань материалы на сайтах и в социальных сетях. Документ внёс депутат от партии ЛДПР Андрей Свинцов.

Изменения предлагается внести в ст. 15.1-1 федерального закона 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В этой статье речь идет о порядке блокировки сайтов с запрещенной информацией. «Часть 1 после слов «выражающей в неприличной форме» дополнить словами «содержащей нецензурную брань», — говорится в законопроекте.



Цель законопроекта — запрет нецензурной брани в российском информационном пространстве. «В настоящий момент контент, содержащий нецензурную брань, не подвергается блокировке. Законопроект подразумевает необходимость блокировки такого контента», — говорится в пояснительной записке, а также уточняется:

«Как следует из разъяснений по отнесению слов и выражений к нецензурной брани, опубликованных на официальном сайте Роскомнадзора, к нецензурным словам и выражениям относятся четыре общеизвестных слова, начинающихся на «х», «п», «е», «б», а также образованные от них слова и выражения».

Из-за обилия нецензурной лексики в популярных интернет-шоу и видео блогеров мат для россиян становится нормой и быстро перенимается гражданами, считает Свинцов. Поэтому запретить нужно, в частности, такие шоу, как «Натальная карта», «Кстати», «Большое шоу» и прочие проекты, и новые поправки должны «защитить всех россиян, вынужденных слышать мат практически в каждом популярном шоу».