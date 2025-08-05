25 000 блокировок — новый рекорд военной цензуры

Военная цензура в России преодолела очередной барьер. Недавно количество сайтов и ссылок превысило 25 тысяч. «Роскомсвобода» обнаружила это в результате общественного мониторинга реестра запрещённой информации. Ещё в прошлом году мы заметили, что интенсивность внесения в «чёрный список» заметно снизилась, но тем не менее, за год туда попали еще порядка 5 тысяч интернет-ресурсов. Последний раз мы публиковали информацию с анализом военной цензуры в августе прошлого года, тогда мы выявили более 20 тысяч таких интернет-ресурсов.

Стоит сразу отметить, что фактически решений от госорганов по «военной цензуре» значительно больше, мы можем проводить мониторинг только тех интернет-ресурсов, которые уже попали под блокировку со стороны операторов связи, т.е. не удалили материалы после уведомлений от Роскомнадзора. Число же самих решений по цензуре в разы больше: подавляющее большинство таких требований удовлетворяется самими сайтами, социальными сетями и сервисами, и отследить общее количество решений можно только по редким сообщениям об этом со стороны представителей госведомств.

Основным «поставщиком» здесь снова выступает «Неуказанный госорган», но время от времени встречаются блокировки на основании судебных решений (как правило, направленных в Роскомнадзор из регионов).

Ниже приведены примеры ресурсов, которые были внесены под блокировку за последний период. За прошлые периоды – можно ознакомиться в наших материалах об этом, ссылки на них приведены в конце.

Блокировка материалов и сайтов средств массовой информации

По решению Вольского районного суда (Саратовская область) была заблокирована ссылка на материал новостного сайта L'Internaute о «спецоперации», проиллюстрированный соответствующего характера фотографиями.

По данным Википедии, L'Internaute относится к французскому медиаконгломерату Groupe Figaro и по состоянию на 2020 год был 99-м по посещаемости сайтом во Франции. В 2017 году у него насчитывалось десять миллионов подписчиков. В Facebook издание читают более 260 тысяч пользователей, а в Google Play его приложение скачали более 10 тысяч раз.

Несмотря на то, что блокируется только одна ссылка, для россиян может оказаться недоступен весь сайт, поскольку ограничение происходит по HTTPS.

Одним из самых блокируемых ресурсов оказалось интернет-издание «Эхо», созданное бывшими журналистами радиостанции «Эхо Москвы» после её ликвидации. Его зеркал и дополнительных доменов, заблокированных «Неуказанным госорганом» с конца августа прошлого года, мы насчитали больше пятидесяти, включая проекты «Эхо книги» и «Эхо On Air». Первые же баны начались ещё в 2022 году (когда в реестре инициатором блокировок указывалась Генпрокуратура).

Решение Кировского районного суда г. Омска в каком-то смысле можно назвать «дружественным огнём», поскольку заблокирован оказался материал на испанском сайте Marca, где разоблачается фейк о Владимире Путине.



Marca — очень популярное издание с редакцией в Мадриде, у него более 4,7 млн подписчиков в Instagram, 6,6 млн в X (экс-Twitter) и 6,2 млн в Facebook. Издание пишет в основном на спортивные темы.

В реестр осенью прошлого года попадала статья независимого гуманитарного научно-популярного медиа Perito, но в данный момент она вынесена, а на сайте материал уже недоступен. Здесь также решение принималось «Неуказанным госорганом».

Dagospia — итальянская веб-платформа, основанная 22 мая 2000 года журналистом Роберто Д’Агостино. Проект позиционируется как «ресурс информационный онлайн с общим содержанием», в котором публикуются пресс-обзоры, закулисные материалы и «ретроспективы» о политике, экономике, обществе и шоу-бизнесе.



Центральный районный суд г. Читы отправил у него в бан три ссылки.

По данным Audiweb, в 2020 году Dagospia.com входил в топ-50 самых посещаемых новостных сайтов Италии, а по аналитике 24 Ore System портал занимает первую позицию в категории «News» по среднему времени, проводимому пользователями на сайте, что свидетельствует о высокой вовлечённости аудитории.

The Sun — популярный британский таблоид, известный сенсационными новостями, провокациями и влиянием на массовую культуру. Основан в 1964 году, принадлежит News Corp.



Совсем недавно на нём была заблокирована статья о событиях, связанных со «спецоперацией». Инициатором блокировки снова выступил «Неуказанный госорган».

Повторно в реестр внесён сайт украинского телеканала ТСН, на этот раз — русскоязычная его страница, и тоже «Неуказанным госорганом».

Кого блокировали ещё

Linktree — популярный мультиссылочник. В целом блокируется 8 ссылок, семь из которых — по требованию «Неуказанного госоргана», одна — по решению Вилючинского горсуда Камчатского края.

Linktree блокировался не только в России: в Украине доступ ограничивали из-за фишинговых схем, в Казахстане — из-за размещения ссылок на азартные игры, а в Беларуси — одну из страниц признали экстремистской. Сервис продолжает работу, несмотря на локальные ограничения.

Официальный сайт Международной федерации за права человека (FIDH), одной из старейших международных неправительственных правозащитных организаций. FIDH основана в 1922 году в Париже и сегодня объединяет 188 национальных лиг и ассоциаций из 117 стран, работает в поликонфессиональном и непартийном формате.



Все тем же «Неуказанным госорганом» в бан отправлена аналитическая статья о «спецоперации».

Если «Эхо» можно назвать одним из самых блокируемых СМИ, то Алексея Экслера — одним из самых блокируемых блогеров и авторов. У него с августа прошлого года заблокировано больше десяти сайтов, ссылок и зеркал, очень часто — сразу по «маске», то есть со всеми доменами и поддоменами.

В огромных количествах в реестр попадают ссылки с просьбой донатить Украине, зеркала блокирующихся ещё с 2022 года СМИ (например, DW, «Бумага», The Bell, BBC и так далее), сайты украинских и международных фондов, общественные организации, ресурсы по поиску пропавших и даже обучающие площадки.

К военной цензуре можно отнести блокировку песен Noize MC и Монеточки, посвящённые теме «спецоперации» и её последствиям. Стоит заметить, что в реестр экстремистских материалов Минюста они не внесены.

Здесь же официальный сайт футбольного клуба «Динамо» (Киев), а также издание ROMB. Возможно, по соображениям военной цензуры блокируется и сайт с рисунками «Алёши Ступина».

Как видим, картина блокировок пёстрая, задевающая многие отрасли жизни. Мы будем продолжать мониторинг реестра запрещённой информации и собирать базу заблокированных по военной цензуре интернет-ресурсов. Все обновления мы публикуем на нашем сайте и в соцсетях, так что следите за новостями.

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