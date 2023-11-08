15 000 сайтов — новый «рекорд» военной цензуры

Количество сайтов и ссылок, подвергнутых военной цензуре, превысило 15 тысяч. Таковы результаты мониторинга реестра запрещённой информации, которые проводит «Роскомсвобода».

❗Важное уточнение!



Официально озвученные Роскомнадзором цифры о заблокированных «фейках» сильно отличаются от тех, которые мы можем наблюдать в реестре запрещённой информации. Согласно данным ведомства за май 2023 года, под блокировку попало более 172 тысяч сайтов с «фейками о СВО».



Дело в том, что не все интернет-ресурсы попадают операторам связи на блокировку. Многие сайты и паблики во избежание полной блокировки стараются оперативно удалять запрещённую информацию сами.



Также большое количество решений Генпрокуратуры, которые в данном случае РКН и исполняет, касается соцсетей, в частности — «ВКонтакте». Комментарии, группы и даже пользовательские аккаунты соцсеть блокирует сразу же, как получает уведомление от Роскомнадзора. Как, например, здесь. И это тоже попадает в статистику РКН.



Сайты, которые хостятся в России, также часто блокируются самими хостерами по запросам от РКН.



Поэтому нет ничего удивительного в таком разбросе данных. 15 000 — это лишь часть тех информационных материалов, которые подвергаются блокировке в России на основании военной цензуры, но действия в отношении которых мы можем отслеживать благодаря попаданию их в реестр РКН.

С 24 февраля 2022 года мы стали собирать заблокированные на основании военной цензуры ресурсы в отдельную категорию, и замечали, что иногда блокировалось по несколько десятков, а то и сотен сайтов в день, где основным инициатором цензуры была Генеральная прокуратура, реже — суды в регионах. Последние чаще всего блокировали отдельные ссылки, в том время как надзорное ведомство по большей степени банило сайты целиком, часто даже по «маске» (*), то есть — со всем доменами и поддоменами.

На основании одного решения Генпрокуратура могла заблокировать до нескольких тысяч сайтов. К примеру, решение №27-31-2020/Ид2145-22 стало одним из самых массовых, с момента вынесения — 24 февраля 2022 года — на его основании в реестр запрещённой информации всё продолжали и продолжали вноситься сайты и ссылки, и их количество в какой-то момент перевалило за 6000.

Вполне возможно, что эта цифра неокончательная, поскольку в ноябре 2022 года ведомство внезапно пропало из реестра, а на его месте появилась категория «Госорган не указан». Данный «неуказанный» орган в отношении реестра запрещённой информации начал исполнять функции, которые «до степени смешения» напоминают генпрокурорские. Мы, конечно, можем только предполагать, однако по многим косвенным признакам это именно Генпрокуратура, и даже вносимые за всё то же 24.02.2022 число сайты по своей направленности, контенту и другим показателям очень напоминают те, что ранее блокировались по вышеупомянутому решению №27-31-2020/Ид2145-22 — например, именно с него началась охота на пиратские сайты, хотя нарушение авторских прав входит в полномочия Мосгорсуда.

В случае с «пираткой» ситуация, скорее всего, в том, что многие из таких сайтов ставили рекламные баннеры или отдельные посты с критикой «спецоперации». Впрочем, это же касается других интернет-порталов, которые никак не связаны с политикой, однако попадали под блокировку — на них часто размещалась информация с просьбой о помощи Украине или даже её вооружённым силам (ВСУ). Иногда цензурному ведомству хватает всего лишь присутствия небольшого баннера в сине-жёлтых цветах, чтоб тот или иной сайт попал под запрет на территории России.

В самом первом дайджесте, когда таких блокировок набралось 1500, мы заметили, что ограничение доступа к самым разным интернет-ресурсам происходило не только после принятия соответствующего закона, а практически с самого начала так называемой «специальной военной операции» российской армии на территории Украины.

Впоследствии мы публиковали дайджесты блокировок, когда количество сайтов достигло:

3000;

5000;

7000 (как раз в этот момент исполнилось полгода с момента введения военной цензуры);

9300 (когда мы решили рассказать о том, что инициатор блокировок вдруг внезапно сменился);

10000.

В целом процесс военной цензуры никак не контролируется гражданским обществом, он непрозрачен, его законодательная база весьма условна.

Самыми первыми от военной цензуры пострадали:

независимые российские СМИ («Бумага», DOXA, «ТВ2», «Медиазона», «7x7. Горизонтальная Россия», Meduza, «Холод», «Кавказский Узел», «Псковская губерния», «Новая газета», «Эхо Москвы» и т.п.);

сайты общественных, правозащитных и других организаций, а также активистов и оппозиционных политиков (Human Rights Watch, «ОВД-Инфо», «Теплица социальных технологий», Activatica, сайт Крымскотатарского ресурсного центра, блоги Евгения Доможирова и Дмитрия Колезева, сайт журналиста Александра Невзорова, etc);

множество украинских интернет-ресурсов («УНИАН», «Украинская правда», «Пятый канал», разного рода госсайты, волонтёрские проекты, гражданские объединения, политические партии);

иностранные СМИ и государственные сайты (BBC, The Daily Telegraph, «Голос Америки», проекты «Радио Свобода», DW, Delfi, Ilta-Sanomat, сайты ЦРУ, ФБР и Госдепа США);

никак не связанные с политикой развлекательные сайты, пиратские порталы, онлайн-магазины, рекрутинговые сервисы, фотосктоки («Мульт.Ру», S.T.A.L.K.E.R. 2, chess.com, WikiArt, ParkRun, Jooble, Depositphotos, «JoyReactor» и многие другие);

зарубежные соцсети, такие как Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат компании Meta, которая в марте 2022 года была признана «экстремистской организацией»).

Уже после блокировки основных сайтов надзорное ведомство, также внесудебно, отправляет в реестр запрещённой информации зеркала вышеперечисленных сайтов. Иногда зеркало или новый домен успевает пробыть вне блокировки всего несколько дней.

Больше 3 тысяч «зеркальных» ссылок и сайтов заблокированных СМИ потом повторно попадало в реестр, когда размещали информацию на cloudfront.net. Следом с большим отставанием идёт appspot.com.

Некоторые из вышеупомянутых организаций были впоследствии признаны «нежелательными», например — «Новая газета» и «Медуза».

Особое внимание надзорное стало уделять разного рода обращениям против проведения «спецоперации», сайтам о возможных потерях российской армии, пропаганде сдачи военных ВС РФ в украинский плен. Самый заметный здесь — проект «Хочу жить», который после каждой новой блокировки возникает на новом домене, после чего его опять блокирует «Неуказанный госорган» (Генпрокуратура), и он опять появляется на новом адресе.

Ещё одной «интернет-неваляшкой» можно назвать прект Anticenzura (он же AntiVatnik, «Ватников.Нет» и Soprotivlenie2), только в его багаже гораздо более длинная история ухода от окончательного бана. Проект блокировали самые разные ведомства и суды как минимум с 2017 года, поскольку он перепечатывает запрещённые в России тексты «экстремистской», «наркотической» и вот с 2022 года — «антиспецоперационной» направленности. Тролля таким образом власти, он постоянно меняет домены, названия, создаёт всё новые зеркала, уходя от госблокировок. После принятия закона о запрете «пропаганды ЛГБТ и смены пола» проект стал именоваться «Смена пола и гей-секс — это круто», и посвящённые теме «спецоперации» его материалы постоянно попадают в реестр запрещённой информации. Наиболее часто там оказываются зеркала на duckdns.org под этим и другими забавными названиями.

По неизвестной причине ещё одним из главных антилюбимчиков властей по части военной цензуры стал пиратский ресурс hdrezka, доменов которого в реестре накопилось больше 250.

Из недавних случаев такой охоты за уже заблокированными интернет-ресурсами можем назвать:

Проект «Эхо» , созданный бывшими журналистами радиостанции «Эхо Москвы» после её ликвидации;

, созданный бывшими журналистами радиостанции «Эхо Москвы» после её ликвидации; Студенческий журнал «Гроза» ;

; Издание «Весьма».

Достаточно частым явлением стала блокировка подкастов:

Аудиоматериалы журнала «Холод» начали попадать в реестр с июля прошлого года.

начали попадать в реестр с июля прошлого года. Одним из первых крупных сервисов в октябре прошлого года стал Soundcloud с подкастами «Золотого облака в Радио Свободы».

с подкастами «Золотого облака в Радио Свободы». В марте уже текущего года Podtail попал в немилость из-за материалов Александра Невзорова, Максима Каца и всё того же «Радио Свобода».

попал в немилость из-за материалов Александра Невзорова, Максима Каца и всё того же «Радио Свобода». Материалы с podcastaddict.com попали под запрет в июне.

попали под запрет в июне. Аудиоматериалы украинского «Нового времени» также не ушли от внимания «Неуказанного госоргана» в июне 2023 года.

также не ушли от внимания «Неуказанного госоргана» в июне 2023 года. В сентябре блокировке подвергся сайт «Радио Сахаров», где также присутствуют «крамольные» подкасты, да и сама станция ассоциируется с «Фондом Сахарова», который был признан «нежелательной организацией». Но является ли причиной здесь именно военная цензура, сказать сложно.

Также в сентябре в реестр попали «Сводки Украины» на сервисе podmailer.com.

на сервисе podmailer.com. Подкаст журналистки Оли Микитась, чьи материалы уже блокировались по военной цензуре, тоже попал под запрет в октябре текущего года.

В данном списке нет российских сервисов, которые, как правило, предпочитают удалять запрещённые аудиоматериалы, не дожидаясь внесения в реестр.

Нельзя сказать, чтоб военная цензура совсем успокоилась с начала текущего года, когда мы зафиксировали 10 000 сайтов и ссылок, заблокированных на её основании, однако интенсивность внесения интернет-ресурсов в реестр запрещённой информации действительно снизилась, а случаев внесения новых крупных СМИ, особенно зарубежных, стало значительно меньше, как и никоим образом не связанных с политикой сайтов. В этом плане 2022 год был значительно более цензурно активным и «экстравагантным» в выборе объектов для бана.

Тем не менее, случаи весьма странных блокировок мы продолжаем наблюдать до сих пор:

За статьи о «спецоперации» в этом году также были заблокированы СМИ:

казахстанское Arbat.Media ;

; финская газера Helsingin Sanomat ;

; независимое российское издание The Bell.

Телеканал «Дождь» был признан «нежелательной организацией». Годом ранее он попал под военную цензуру.

Мы будем дальше следить за ситуацией и расскажем вам о новых блокировках в своих соцсетях, а также в итоговых дайджестах на сайте.