15 000 сайтов — новый «рекорд» военной цензуры

Количество сайтов и ссылок, подвергнутых военной цензуре, превысило 15 тысяч. Таковы результаты мониторинга реестра запрещённой информации, которые проводит «Роскомсвобода».
❗Важное уточнение!
Официально озвученные Роскомнадзором цифры о заблокированных «фейках» сильно отличаются от тех, которые мы можем наблюдать в реестре запрещённой информации. Согласно данным ведомства за май 2023 года, под блокировку попало более 172 тысяч сайтов с «фейками о СВО».
Дело в том, что не все интернет-ресурсы попадают операторам связи на блокировку. Многие сайты и паблики во избежание полной блокировки стараются оперативно удалять запрещённую информацию сами.
Также большое количество решений Генпрокуратуры, которые в данном случае РКН и исполняет, касается соцсетей, в частности — «ВКонтакте». Комментарии, группы и даже пользовательские аккаунты соцсеть блокирует сразу же, как получает уведомление от Роскомнадзора. Как, например, здесь. И это тоже попадает в статистику РКН.
Сайты, которые хостятся в России, также часто блокируются самими хостерами по запросам от РКН.
Поэтому нет ничего удивительного в таком разбросе данных. 15 000 — это лишь часть тех информационных материалов, которые подвергаются блокировке в России на основании военной цензуры, но действия в отношении которых мы можем отслеживать благодаря попаданию их в реестр РКН.
С 24 февраля 2022 года мы стали собирать заблокированные на основании военной цензуры ресурсы в отдельную категорию, и замечали, что иногда блокировалось по несколько десятков, а то и сотен сайтов в день, где основным инициатором цензуры была Генеральная прокуратура, реже — суды в регионах. Последние чаще всего блокировали отдельные ссылки, в том время как надзорное ведомство по большей степени банило сайты целиком, часто даже по «маске» (*), то есть — со всем доменами и поддоменами.
На основании одного решения Генпрокуратура могла заблокировать до нескольких тысяч сайтов. К примеру, решение №27-31-2020/Ид2145-22 стало одним из самых массовых, с момента вынесения — 24 февраля 2022 года — на его основании в реестр запрещённой информации всё продолжали и продолжали вноситься сайты и ссылки, и их количество в какой-то момент перевалило за 6000.
Вполне возможно, что эта цифра неокончательная, поскольку в ноябре 2022 года ведомство внезапно пропало из реестра, а на его месте появилась категория «Госорган не указан». Данный «неуказанный» орган в отношении реестра запрещённой информации начал исполнять функции, которые «до степени смешения» напоминают генпрокурорские. Мы, конечно, можем только предполагать, однако по многим косвенным признакам это именно Генпрокуратура, и даже вносимые за всё то же 24.02.2022 число сайты по своей направленности, контенту и другим показателям очень напоминают те, что ранее блокировались по вышеупомянутому решению №27-31-2020/Ид2145-22 — например, именно с него началась охота на пиратские сайты, хотя нарушение авторских прав входит в полномочия Мосгорсуда.
В случае с «пираткой» ситуация, скорее всего, в том, что многие из таких сайтов ставили рекламные баннеры или отдельные посты с критикой «спецоперации». Впрочем, это же касается других интернет-порталов, которые никак не связаны с политикой, однако попадали под блокировку — на них часто размещалась информация с просьбой о помощи Украине или даже её вооружённым силам (ВСУ). Иногда цензурному ведомству хватает всего лишь присутствия небольшого баннера в сине-жёлтых цветах, чтоб тот или иной сайт попал под запрет на территории России.
В самом первом дайджесте, когда таких блокировок набралось 1500, мы заметили, что ограничение доступа к самым разным интернет-ресурсам происходило не только после принятия соответствующего закона, а практически с самого начала так называемой «специальной военной операции» российской армии на территории Украины.
Впоследствии мы публиковали дайджесты блокировок, когда количество сайтов достигло:
В целом процесс военной цензуры никак не контролируется гражданским обществом, он непрозрачен, его законодательная база весьма условна.
Самыми первыми от военной цензуры пострадали:
Уже после блокировки основных сайтов надзорное ведомство, также внесудебно, отправляет в реестр запрещённой информации зеркала вышеперечисленных сайтов. Иногда зеркало или новый домен успевает пробыть вне блокировки всего несколько дней.
Больше 3 тысяч «зеркальных» ссылок и сайтов заблокированных СМИ потом повторно попадало в реестр, когда размещали информацию на cloudfront.net. Следом с большим отставанием идёт appspot.com.
Некоторые из вышеупомянутых организаций были впоследствии признаны «нежелательными», например — «Новая газета» и «Медуза».
Особое внимание надзорное стало уделять разного рода обращениям против проведения «спецоперации», сайтам о возможных потерях российской армии, пропаганде сдачи военных ВС РФ в украинский плен. Самый заметный здесь — проект «Хочу жить», который после каждой новой блокировки возникает на новом домене, после чего его опять блокирует «Неуказанный госорган» (Генпрокуратура), и он опять появляется на новом адресе.
Ещё одной «интернет-неваляшкой» можно назвать прект Anticenzura (он же AntiVatnik, «Ватников.Нет» и Soprotivlenie2), только в его багаже гораздо более длинная история ухода от окончательного бана. Проект блокировали самые разные ведомства и суды как минимум с 2017 года, поскольку он перепечатывает запрещённые в России тексты «экстремистской», «наркотической» и вот с 2022 года — «антиспецоперационной» направленности. Тролля таким образом власти, он постоянно меняет домены, названия, создаёт всё новые зеркала, уходя от госблокировок. После принятия закона о запрете «пропаганды ЛГБТ и смены пола» проект стал именоваться «Смена пола и гей-секс — это круто», и посвящённые теме «спецоперации» его материалы постоянно попадают в реестр запрещённой информации. Наиболее часто там оказываются зеркала на duckdns.org под этим и другими забавными названиями.
По неизвестной причине ещё одним из главных антилюбимчиков властей по части военной цензуры стал пиратский ресурс hdrezka, доменов которого в реестре накопилось больше 250.
Из недавних случаев такой охоты за уже заблокированными интернет-ресурсами можем назвать:
Достаточно частым явлением стала блокировка подкастов:
В данном списке нет российских сервисов, которые, как правило, предпочитают удалять запрещённые аудиоматериалы, не дожидаясь внесения в реестр.
Нельзя сказать, чтоб военная цензура совсем успокоилась с начала текущего года, когда мы зафиксировали 10 000 сайтов и ссылок, заблокированных на её основании, однако интенсивность внесения интернет-ресурсов в реестр запрещённой информации действительно снизилась, а случаев внесения новых крупных СМИ, особенно зарубежных, стало значительно меньше, как и никоим образом не связанных с политикой сайтов. В этом плане 2022 год был значительно более цензурно активным и «экстравагантным» в выборе объектов для бана.
Тем не менее, случаи весьма странных блокировок мы продолжаем наблюдать до сих пор:
За статьи о «спецоперации» в этом году также были заблокированы СМИ:
Телеканал «Дождь» был признан «нежелательной организацией». Годом ранее он попал под военную цензуру.
Мы будем дальше следить за ситуацией и расскажем вам о новых блокировках в своих соцсетях, а также в итоговых дайджестах на сайте.
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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.