English Русский
News
11 August 2025

Спутниковых операторов обяжут ставить СОРМ и ТСПУ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Согласно новым требованиям Минцифры, оборудование для отслеживания трафика 5G-устройств пользователей операторы обязаны будут установить на своих наземных станциях. Эксперты ожидают в среднесрочной перспективе усиления борьбы с нелегальными терминалами Starlink и лоббирование российских спутниковых проектов.
Фото: Canva

Минцифры разработало требования для спутниковых операторов при организации связи 5G. Как следует из проекта изменений в Требования к применению земных станций спутниковой связи и вещания, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, они будут обязаны:

  • получать частоты в Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России);
  • создавать земную станцию сопряжения (принимает сигнал из космоса и дальше передает его объектам на земле);
  • устанавливать систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ; технические средств для проведения оперативно-розыскных мероприятий через сети связи, позволяют спецслужбам получить доступ к звонкам, интернет-трафику и другим данным абонентов и пользователей интернета);
  • подключаться к техническим средствам противодействия угрозам (специальное оборудование, которое Роскомнадзор устанавливает на сетях связи, через него ограничивается доступ к заблокированному контенту).

Представитель Минцифры рассказал РБК, что документом оговорены условия для использования телефонов стандарта 5G в режиме спутниковой связи — они регулируют любые подключения телефонов с поддержкой 5G к спутниковым сетям.

По его словам, требования аналогичны тем, что уже выполняют мобильные операторы связи, оказывающие услуги на территории России. Собеседник РБК добавил, что сигнал будет передаваться по схеме: телефон — спутник — наземная станция сопряжения, а СОРМ и ТСПУ необходимо будет разместить на наземной станции. За невыполнение новых требований документом предусмотрен штраф по статье о нарушении правил использования в России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств (статья 13.47 Кодекса об административных правонарушениях): для должностных лиц он составит от 10 000 до 30 000 рублей, для юридических — от 500 000 до 1 млн рублей).

Затраты операторов спутниковой связи на выполнение новой нормы Минцифры оценило в 3 млрд рублей за шесть лет. В случае принятия обновленный приказ вступит в силу с марта 2026 года и будет действовать до сентября 2028 года. В проекте приказа говорится, что цель регулирования — создание условий для легального использования иностранных низкоорбитальных спутниковых систем.

По оценке экспертов, в страну могут попадать спутниковые 5G-терминалы зарубежных компаний через параллельный импорт, а местные разработки пока не дошли до коммерческого этапа. Такие устройства применимы при разрушенной инфраструктуре, управлении дронами и как резервная связь. Их использование противоречит закону, а обязать зарубежных операторов подключить СОРМ и ТСПУ маловероятно. В перспективе ожидается ужесточение борьбы с нелегальными терминалами и лоббирование отечественных проектов.

90-ФЗ СОРМ спутниковый интернет Starlink ТСПУ

Similar articles

В Китае предлагают использовать лазеры и саботаж для противодействия Starlink
Глухая защита затяжных шатдаунов
Операторы хотят сохранить доступ к важным сервисам даже при шатдаунах
Новый региональный тренд — карты точек бесплатного Wi-Fi
Просмотр экстремистских материалов скоро сможет привести к штрафу
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт