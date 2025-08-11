Спутниковых операторов обяжут ставить СОРМ и ТСПУ

Минцифры разработало требования для спутниковых операторов при организации связи 5G. Как следует из проекта изменений в Требования к применению земных станций спутниковой связи и вещания, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, они будут обязаны:

получать частоты в Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России);

создавать земную станцию сопряжения (принимает сигнал из космоса и дальше передает его объектам на земле);

устанавливать систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ; технические средств для проведения оперативно-розыскных мероприятий через сети связи, позволяют спецслужбам получить доступ к звонкам, интернет-трафику и другим данным абонентов и пользователей интернета);

подключаться к техническим средствам противодействия угрозам (специальное оборудование, которое Роскомнадзор устанавливает на сетях связи, через него ограничивается доступ к заблокированному контенту).

Представитель Минцифры рассказал РБК, что документом оговорены условия для использования телефонов стандарта 5G в режиме спутниковой связи — они регулируют любые подключения телефонов с поддержкой 5G к спутниковым сетям.

По его словам, требования аналогичны тем, что уже выполняют мобильные операторы связи, оказывающие услуги на территории России. Собеседник РБК добавил, что сигнал будет передаваться по схеме: телефон — спутник — наземная станция сопряжения, а СОРМ и ТСПУ необходимо будет разместить на наземной станции. За невыполнение новых требований документом предусмотрен штраф по статье о нарушении правил использования в России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств (статья 13.47 Кодекса об административных правонарушениях): для должностных лиц он составит от 10 000 до 30 000 рублей, для юридических — от 500 000 до 1 млн рублей).

Затраты операторов спутниковой связи на выполнение новой нормы Минцифры оценило в 3 млрд рублей за шесть лет. В случае принятия обновленный приказ вступит в силу с марта 2026 года и будет действовать до сентября 2028 года. В проекте приказа говорится, что цель регулирования — создание условий для легального использования иностранных низкоорбитальных спутниковых систем.

По оценке экспертов, в страну могут попадать спутниковые 5G-терминалы зарубежных компаний через параллельный импорт, а местные разработки пока не дошли до коммерческого этапа. Такие устройства применимы при разрушенной инфраструктуре, управлении дронами и как резервная связь. Их использование противоречит закону, а обязать зарубежных операторов подключить СОРМ и ТСПУ маловероятно. В перспективе ожидается ужесточение борьбы с нелегальными терминалами и лоббирование отечественных проектов.