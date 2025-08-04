В Китае предлагают использовать лазеры и саботаж для противодействия Starlink

Китайское правительство и военные ученые, обеспокоенные потенциальным использованием Starlink противниками в военном противостоянии и для шпионажа, опубликовали десятки статей в публичных журналах, в которых изучаются способы отслеживания и уничтожения спутников Маска, говорится в обзоре Associated Press.

Китайские исследователи считают, что Starlink — обширная группировка низкоорбитальных спутников, обеспечивающих дешевую, быструю и повсеместную связь даже в отдаленных районах, — представляет высокий риск для китайского руководства и его стратегических интересов. Эти опасения в основном обусловлены тесными связями компании с разведкой и оборонным ведомством США, а также ее растущим глобальным присутствием.

«Поскольку Соединенные Штаты интегрируют технологию Starlink в военные космические ресурсы, чтобы получить стратегическое преимущество над своими противниками, другие страны все чаще воспринимают Starlink как угрозу безопасности в ядерной, космической и киберпространствах», — пишут профессоры из Национального университета оборонных технологий Китая.

В своих статьях исследователи кропотливо оценивали возможности и уязвимости сети, которую они явно воспринимают как угрозу, и стремились понять, чему Китай мог бы научиться — и чему подражать — у компании Маска, поскольку Пекин работает над разработкой аналогичной спутниковой системы.

В другой статье, опубликованной поддерживаемой правительством Китайской группой реагирования на киберугрозы в сфере промышленных систем управления, исследователи выявили уязвимости в цепочке поставок Starlink. «У компании более 140 поставщиков первого уровня и большое количество поставщиков второго и третьего уровня».

Также инженеры Народно-освободительной армии Китая предложили создать флот своих спутников для слежения за спутниками Starlink, сбора сигналов и потенциального использования едких материалов для повреждения их аккумуляторов или ионных двигателей, чтобы помешать работе солнечных панелей.

Другие китайские учёные призвали Пекин использовать международное регулирование и дипломатию для сдерживания Маска, несмотря на то, что китайские инженеры продолжают разрабатывать активные контрмеры: развертывание небольших оптических телескопов для мониторинга, создание фиктивных целей, атаки мощными лазерами, чтобы уничтожить оборудование Маска.

Китай публично заявил о своих амбициях по созданию собственной версии Starlink для удовлетворения внутренних потребностей и национальной безопасности, а также для конкуренции со Starlink на внешних рынках. В 2021 году Пекин учредил государственную компанию China SatNet и поручил ей запуск спутниковой группировки военного назначения под названием Guowang.

Компания Starlink заявляет, что работает более чем в 140 странах и недавно вышла на рынки Вьетнама, Нигера, Сомали, Демократической Республики Конго и Пакистана. В июне Starlink также получила лицензию на работу в Индии, преодолев местные опасения по поводу национальной безопасности и влиятельные интересы телекоммуникационных компаний, покорив высокотехнологичный рынок, насчитывающий почти 1,5 млрд человек.