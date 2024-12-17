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17 December 2024

В Китае создан комитет по стандартизации искусственного интеллекта

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В него вошли представители крупнейших технологических компаний страны, таких как Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei, а также операторы связи China Unicom, China Telecom и China Mobile.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) объявило о создании Комитета по стандартизации технологий ИИ. В него вошли представители крупнейших технологических компаний страны, таких как Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei, а также операторы связи China Unicom, China Telecom и China Mobile. Основная цель комитета — разработка и пересмотр стандартов для различных областей применения искусственного интеллекта.

В состав комитета, насчитывающего 41 члена, включены руководители подразделений крупнейших компаний, занимающихся технологиями ИИ, и специалисты ведущих университетов, таких как Пекинский университет и Университет Цинхуа. Среди задач — создание стандартов для оценки, тестирования, управления разработкой приложений и работы с большими языковыми моделями (LLM).

Деятельность комитета стала важным шагом после анонса MIIT в июле 2024 года о планах по созданию 50 стандартов ИИ к 2026 году. Работа идёт в рамках амбициозной трёхлетней программы, направленной на усиление национального лидерства в области ИИ. В августе был открыт Пекинский научно-исследовательский институт стандартизации, который занимается разработкой нормативов для робототехники и других направлений.

Китай активно участвует в международных инициативах по стандартизации ИИ. В сентябре китайские компании Ant, Tencent и Baidu объединились с американскими Microsoft, Google и Meta для создания первого международного стандарта безопасности больших языковых моделей.

Публикация стандартов в области генеративного ИИ началась ещё в апреле. Совместные усилия китайских и американских компаний привели к созданию документов по проверке безопасности приложений и тестированию LLM. Кроме того, в июле Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Китаем резолюцию, направленную на развитие «свободной и инклюзивной» среды для разработчиков ИИ.

искусственный интеллект Big Tech Китай LLM

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