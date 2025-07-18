Новый региональный тренд — карты точек бесплатного Wi-Fi

Как мы уже писали ранее, Россия вошла в эпоху региональных мобильных шатдаунов, когда сбои происходят от Калининграда до Приморья. В связи с этим возникают проблемы не только с доступом к популярным интернет-ресурсам, но и неудобства совершенно бытового характера, когда люди элементарно не могут заплатить за проезд в общественном транспорте, в такси или рассчитаться за продукты на кассе супермаркетов, совершить мобильный перевод и так далее.



По данным проекта «На связи», в июне 2025 года в России 655 раз «отключали» мобильный и домашний интернет. В мае — 69 раз.



Пока внятных объяснений, как людям жить в условиях хаотичной мобильной интернет-блокады, ни власти, ни профильные ведомства не давали. Только в середине июля стало известно, что Минцифры разрабатывает единые правила отключения мобильного интернета, однако вряд ли это в принципе решит проблему доступа к связи и не станет лишь «упорядовачиванием» шатдаунов.

Тем временем власти в регионах начали публиковать карты публичных точек Wi-Fi с бесплатным интернетом.

В начале июля министр цифрового развития и связи области Дмитрий Вечеренко Оренбургской области сообщил об актуализации реестра работающих в регионе публичных точек и занесение из на карту для удобства жителей. Позже такая карта появилась на геоинформационном портале региона.

Карта бесплатных точек доступа к Wi-Fi появилась также в Нижегородской области. Там для этого использованы общественные точки от провайдера «Дом.Ру», а второй вид точек доступа предусмотрен на «умных остановках».

В Самарской области заработали публичные точки доступа Wi-Fi с бесплатным интернетом — решение приняли на фоне возможных ограничений мобильной связи. Карту с точками доступа опубликовало минцифры региона.

Карту опубликовало и Минцифры Пензенской области. О запуске новых публичных Wi-Fi-точек рассказали власти Камчатского края. Правительство Курской области также в июле поделилось планами о создании бесплатных общедоступных Wi-Fi-зон.

Татарстан также разместил на официальном сайте публичные точки доступа Wi-Fi в республике. Кроме этого разработана интерактивная карта в Псковской области.

В Ижевске разработали интерактивную карту, на которой отмечены бесплатные точки доступа к Wi-Fi, сообщает пресс-служба Корпорации развития Удмуртии.

Где ещё есть такие карты:

Москва;

Саратов;

Пермь;

Тула;

Ростов;

Чувашская республика.

Насколько эффективным будет такой региональный тренд, сказать сложно. Вполне возможно, не все точки смогут вместить необходимое количество желающих, могут возникнуть и другие проблемы, например, нехватка мощности раздающих устройств и т.п. Как отметил в беседе с «Роскомсвободой» инженер одного межрегионального российского провайдера:

«Ресурсы Wi-Fi-точек — они сильно ограничены. У вайфаев не может быть бесконечного количество абонентов (собственно, у мобильной связи тоже, но у вайфая оно значительно меньше). К тому же у них гораздо меньше покрытие и проникающая способность, чем у мобильной связи. Ещё не совсем понятно, реализована ли бесшовность — то есть когда ты перемещаешься между точками, и связь не пропадает, — с вайфаем это тоже возможно, но это надо настраивать отдельно и чтоб оборудование ещё и умело это делать. Опять же, какие частоты будут использованы? Частота 2.4 ГГц — перегружена и плохо работает на улице. Частота 5.2 ГГц — чище, но требует регистрации и согласования с операторами. Учтены ли эти факторы у подключенных в регионах устройств, неизвестно. Есть риск, что всё это — формальная имитация „мер безопасности“, а не реальное решение. То есть власти просто отчитаются: смотрите — мы хотя бы попытались, мы хоть что-то попробовали сделать...»

В любом случае можно сказать, что привычная жизнь, когда в любое время в любом магазине можно было расплатиться QR-кодом или банковской картой, а также парой кликов заказать еду или такси на дом, может уйти в прошлое, и по сути мы снова окажемся в эпохе начала «нулевых». Кстати, многие регионы предлагают карты скачать на устройства, видимо, на случай очередного мобильного шатдауна.