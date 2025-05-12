Использование ИИ снижает авторитет в глазах коллег и начальства

В условиях стремительного роста популярности ChatGPT, Claude и других ИИ-инструментов, всё больше работников используют нейросети в повседневной работе. Однако исследование Университета Дьюка показало, что такая практика может иметь скрытые социальные последствия. Учёные провели четыре эксперимента с участием более 4,4 тыс. человек.



Выяснилось, что сотрудники, применяющие ИИ, воспринимаются окружающими как менее усердные, компетентные и самостоятельные. Их также чаще считают ленивыми и легко заменимыми. Причём негативное восприятие ИИ-юзеров проявляется вне зависимости от пола, возраста и профессии. Эффект одинаково действует на всех — это делает его особенно устойчивым и опасным для профессиональной репутации.



В одном из экспериментов участники моделировали рабочую ситуацию, где использовали ИИ или обычные цифровые панели. Те, кто выбирал ИИ, ожидали осуждения и предпочитали не рассказывать о своём выборе руководству и коллегам.



Другое испытание подтвердило, что эти страхи не беспочвенны: респонденты действительно оценивали пользователей ИИ как менее надёжных и профессиональных, даже если результат их работы был на высоком уровне.



Интересно, что менеджеры, сами регулярно использующие ИИ, наоборот, более охотно нанимают таких кандидатов. Но их немного — большинство работодателей пока не готовы приветствовать открытое использование нейросетей.



Учёные подчеркнули, что предвзятость может уменьшаться, если польза от ИИ очевидна: в таких случаях негативный эффект практически исчезает. Это указывает на необходимость демонстрировать конкретные преимущества технологий.



Исторически схожее неприятие вызывали и другие новшества — от письменности в античности до калькуляторов в школе. Люди опасаются, что вспомогательные инструменты делают нас менее способными. Авторы исследования считают, что социальное давление — один из главных барьеров на пути внедрения ИИ в офисах. Даже если руководство поощряет инновации, сотрудники могут сопротивляться из-за страха осуждения.



Проблему усугубляет практика «скрытого» использования ИИ — в том числе из-за корпоративных запретов. Так появляются «секретные киборги» — сотрудники, которые применяют ИИ, но никому об этом не говорят.



Пока ИИ обещает экономию времени, он нередко создаёт новые задачи — например, ручную проверку его ответов. А значит, его влияние на рынок труда и профессиональную этику только начинает разворачиваться.