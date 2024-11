Раскрыта глобальная сеть китайских хакеров по влиянию на критическую инфраструктуру

Компания Sophos X-Ops завершила масштабное расследование атак китайских кибергрупп, которые на протяжении 5 лет целенаправленно атаковали сетевые устройства по всему миру. Основные цели злоумышленников — брандмауэры и системы удаленного доступа. Sophos проанализировала методы, используемые для взломов, и выпустила рекомендации и обновления безопасности. На основе своих исследований компания выложила отчёт под названием Pacific Rim.

Sophos X-Ops is happy to collaborate with others and share additional detailed IOCs on a case-by-case basis.



Contact us via pacific_rim[@]https://t.co/IGGxCQv4hO.



For the full story, please see our landing page: https://t.co/poOaNDAoy4