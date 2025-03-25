Критическую информационную инфраструктуру переведут на российское ПО

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о переводе субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское программное обеспечение. Поправки, подготовленные правительством, вступят в силу с 1 сентября текущего года.

Субъекты критической информационной инфраструктуры, владеющие значимыми объектами такой инфраструктуры, теперь обязаны использовать на них ПО, сведения о котором внесены в реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Помимо этого субъекты должны взаимодействовать с госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

«Целью проекта федерального закона является обеспечение технологической независимости субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации посредством перехода на преимущественное использование российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и радиоэлектронной продукции, в том числе телекоммуникационного оборудования и программно-аппаратных комплексов, на объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также совершенствование механизма категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Также указывается, что проект направлен на обеспечение технологической независимости и безопасности ЕИИ РФ в условиях введённых в отношении России санкций и при наличии рисков нарушения работоспособности объектов критической информационной инфраструктуры по причине введения таких санкций.

Член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, представляя документ, уточнил, что ко второму чтению поступило 11 поправок.

В ходе январского опроса Orion Soft IT-специалисты пожаловались на несовместимость российского софта с зарубежным. Две трети респондентов заявили, что инфраструктурное ПО позволяет выполнять базовые задачи, но недостаточно хорошо работает с другими продуктами как отечественными, так и зарубежными. В понятие инфраструктурный софт обычно входят в том числе операционные системы, системы резервного копирования и удаленного доступа.