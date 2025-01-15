Со Старым Новым сбоем!

14 января текущего года в работе интернета в России произошёл уже далеко не первый массовый сбой. Связь пропала сразу у нескольких провайдеров как мобильного, так и стационарного интернета. Проблемы наблюдались как минимум у «Билайна», «Мегафона» и «Теле 2». Вследствие этого «легли» услуги онлайн-банкинга, такси, каршеринга и других сервисов, чья работа напрямую зависит от интернета.

Как отмечает Telegram-канала «НА СВЯЗИ | Служба поддержки»:

«В магазинах не удавалось расплатиться банковскими картами. Не открывались умные шлагбаумы для въезда и выезда из дворов. Завершить поездку на машине каршеринга или взять машину было невозможно. Телевизоры, которые получают сигнал через IPTV, не работали. Онлайн-навигаторы тоже были недоступны. И это только часть жалоб».

«Если в работе одного сервиса происходит технический сбой, то этот сервис становится недоступен во всех странах мира, — далее рассуждает «НА СВЯЗИ». — В данном случае аналогичных сбоев в других странах не зафиксировано. Если проблема на стороне интернет-провайдера, то в таком случае интернет или часть сервисов не работает только в сети именно этого провайдера. В случае, когда во всей стране у разных провайдеров происходит одна и та же проблема — это признак работы ТСПУ».

«На фильтры пришли обновы, говорят. Да, такое возможно», — соглашается создатель «Эшер II» Филипп Кулин.

Собственно, эта версия была одной из наиболее обсуждаемой в комментариях многих пользователей и экспертов.

Также пользователи сообщали, что в некоторых регионах РФ заработал YouTube. Источник на рынке телекоммуникаций связывает это с тем, что некоторые региональные отделения ГРЧЦ временно отключили ТСПУ и «пустили трафик в обход». Кроме того, спустя некоторое время после начала сбоя у корреспондента «Ъ» начали открываться без VPN заблокированные в России ресурсы, что также может говорить о переключении оборудования в режим bypass — направления трафика напрямую, минуя фильтрацию.

Чёткого ответа от самого Роскомнадзора так и не появилось. Надзорное ведомство лишь зафиксировало «кратковременное нарушение связности»:

«Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования».

Сетевая связность — это степень взаимодействия между сетями разных операторов, а также количество маршрутов и промежуточных узлов для интернет-трафика, пояснили в РКН.

«Судя по картине проблем, мы столкнулись с обновлением настроек ТСПУ, при котором что-то пошло не так, — считает «НА СВЯЗИ». — Настройки быстро откатили назад и всё заработало. Обновлённые настройки выглядят как «белый список»: это когда запрещено всё, что не разрешено. Этим объясняется то, что у части пользователей работали некоторые важные российские сервисы, как VK, Dzen и интернет-банки. Ограничение HTTP/HTTPS не затронуло Telegram, так как он работает на собственном протоколе MTProto. После восстановления связи у многих пользователей внезапно появился доступ к заблокированным или замедленным ресурсам, как YouTube или Discord, что говорит о режиме Bypass, или перенаправлении трафика „в обход ТСПУ“».

Сбой связан с проблемами технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) Роскомнадзора и Главного радиочастотного центра, сообщил «Ведомостям» источник в одном из операторов. Он напоминает, что с похожим сбоем пользователи Рунета столкнулись 30 января 2024 года. Тогда стали недоступны сервисы «Яндекса», МТС, билайна, «Мегафона», Ozon, «Сбера», ВТБ, «Тинькофф» и многих других. Проблемы возникли с набором расширений протокола DNS – DNSSEC. Он призван гарантировать достоверность данных при обращении к тому или иному ресурсу. Благодаря этому расширению в доменной зоне «.ru» гарантируется исключение вероятности подмены IP-адреса в результате атак.

Проблема затронула всех, кто работал через российских операторов связи с ТСПУ, подтвердил генеральный директор RUVDS Никита Цаплин. При этом доступность мессенджеров он объяснил тем, что сбой ТСПУ не затронул протоколы, по которым работают мессенджеры.

Гендиректор оператора связи «Комфортел» Дмитрий Петров тоже связывает сбой с некорректной фильтрацией на ТСПУ, исходя из «масштаба и характера аварии»: «Инцидент произошел одновременно у большинства операторов связи по всей России при отсутствии аварий на магистральных сетях, что уже указывает на источник проблемы. Также через VPN открывались недоступные в России сайты, а на самих ресурсах проблем в этот момент не было. Причиной такого масштабного коллапса могло быть неудачное обновления ПО на ТСПУ»,— считает Дмитрий Петров.

«Главная причина нарушения связности сети — это сам Роскомнадзор», считает юрист, киберадвокат Саркис Дарбинян:

«Ведя постоянную охоту за IP-адресами и доменами запрещенных сайтов и приложений, он блокирует множество сетевых адресов и автономных систем, которые постоянно общаются друг с другом на программном уровне.



Сейчас сложно сказать, почему здесь и сейчас, у нас ведь каждый день то учения, то атака. Возможно, идет очередная отработка сценария отключения западных сервисов, или подготовка к блокировке автономных систем и адресов иностранных хостинг-провайдеров, которые не прошли комплаенс по новому закону. А быть может готовятся к массовому дросселированию мессенджеров и IP-телефонии, чтобы попробовать реализовать новый запрет на звонки через мессенджеры.



Версий много, ответов мало. Очевидно одно — Роскомнадзор опять что-то там заблокировал, как это было не раз».

Стоит напомнить, что закон «О суверенизации Рунета» (90-ФЗ) принимался якобы для обеспечения устойчивой работы российского сегмента интернета, и он как раз регламентировал установку и эксплуатацию так называемых «технических средств противодействия угрозам», но правозащитники, технические эксперты да и простые пользователи были уверены, что создаётся всероссийская система фильтрации трафика, не имеющая ничего общего ни с устойчивостью, ни с безопасностью.

Более того, массовые сбои работы Рунета уже перестали быть чем-то сверхординарным как раз после реализации этого закона.



По мотивам событий 14 января Telegram-канал «Телеком-ревью» напомнил основные обязательства тех, кто должен обеспечивать устойчивость работы интернета в РФ:

«Кем осуществляется обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации сети «Интернет»? Операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, собственниками или иными владельцами точек обмена трафиком.



Кто координирует обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации сети «Интернет»? Координирует Роскомнадзор.



Где это установлено? Установлено законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи» в редакции закона от 01.05.2019 № 90-ФЗ.



14 января в Рунете произошел сбой. Были или нет соблюдены требования федерального закона?

- было или нет выполнено обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации сети «Интернет»?

- было или нет выполнено Роскомнадзором координация обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации сети «Интернет»?»

Источник Осторожно Media в Минцифры утверждает, что сбой связан с обновлением автоматической системы безопасности интернета (АСБИ), которая «отвечает за “суверенный Рунет”». По его словам «Ростелеком» в рамках обновления АСБИ «некорректно накатил обновление», которое привело к ошибкам и сбоям в работе. ТСПУ по всей стране. Ошибку устранили, добавил собеседник Осторожно Media.



В пресс-службе Координационного центра доменов .RU/.РФ заявили, что инфраструктура доменов верхнего уровня .RU и .РФ и российские DNS работают без сбоев. «Никаких комментариев дать не могу, потому что мы не видим никакого сбоя в своей, так сказать, части», — сказал RT директор центра Андрей Воробьев.



В «Ростелекоме» сообщили, что проблемы с доступом к интернету в России не связаны с сетями компании. «Билайн», Т2 и «Мегафон» заявили, что проблемы с доступом в интернет происходят по не зависящим от них причинам.

Что вообще случилось и кто понесёт ответственность за произошедшее, видимо, снова неизвестно (по крайней мере, официально). Но понятно точно, что пока завеса тайны будет висеть над такими событиями, они будут повторяться.