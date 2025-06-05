Государственные и финансовые услуги интегрируют в национальный мессенджер

Владимир Путин заявил, что «Госуслуги» должны работать через национальный мессенджер. В ходе совещания с членами правительства об «обеспечении технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов» был заслушан доклад главы Минцифры Максута Шадаева, где тот отметил, что сегодня в России самыми популярными сервисами пользователей являются зарубежные мессенджеры: «Ими ежедневно в стране пользуется более 90 млн человек, ежедневного в мессенджере проводит наш средний пользователь 50 минут. При этом за последние три года их аудитория выросла на 30%».

По словам министра, есть страны, у которых есть свои «национальные мессенджеры», при этом они сегодня доминируют лидерство на своих локальных рынках. Следом он объявил, что недавно компания VK вывела на рынок «российский мессенджер, который по своим параметрам полностью сопоставим с зарубежными конкурентами», под названием MAX. В данный момент Минцифры ведет техническую подготовку сервисов, которые войдут в мессенджер.

«Сейчас обращаюсь к руководителям всех ведомств правительства, – заявил Путин в ходе совещания. – Прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера, а для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и т. д., нужно переводить на эту платформу. Это чрезвычайно важно».

Депутат Антон Горелкин считает, что национальная цифровая платформа должна обеспечивать высокий уровень связи и достоверность информации. Мессенджер MAX может стать таким сервисом, но решение примет правительство РФ. Его цель — превзойти конкурентов, включая WhatsApp и Telegram, по качеству связи и интеграции с госуслугами. Парламентарий также добавил:

«Многие спрашивают меня, означает ли запуск национального мессенджера скорую блокировку Telegram. Думаю, что если он будет стремиться к соблюдению законов страны, в которой так активно работает, до таких крайних мер дело не дойдёт».

Директор НКО «Информационная культура» Иван Бегтин в своём Telegram-канале отметил плюсы и минусы этой идеи. По его мнению, плюсом станут альтернативные способы коммуникации для получения госуслуг вне госпорталов и переход к верифицированному документообороту с цифровыми подписями, что особенно важно для тех, кто до сих пор работает с бумагой.

Однако Бегтин выражает сомнения по поводу госмессенджера, называя его «китайским путём», поскольку он предполагает высокий уровень доверия к государству, тогда как в России по умолчанию царит недоверие. Также ограничения на зарубежные мессенджеры могут вызвать значительное общественное недовольство. Серьёзные вопросы вызывает также и выбор VK как единственного варианта: почему не рассматривались другие мессенджеры, если государственные услуги уже успешно предоставляются через банки и приложение «Госуслуг», которое могло бы включать функции мессенджера.

Исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв сомневается, что и сервисы, и пользователи добровольно перейдут на новый мессенджер, и не рекомендует его устанавливать. Он напомнил, что большое количество уголовных дел за публикации в сети связаны с VK, а эта компания как раз выступает разработчиком MAX. Также политика конфиденциальности сервиса позволяет передавать данные без дополнительных запросов. Эксперт также предположил, что блокировка Telegram возможна до конца года, поскольку устранение конкуренции «стало государственной политикой».