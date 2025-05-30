Суверенно-ограничительные законы июня

В июне вступают в силу несколько законов и других правовых норм, которые так или иначе повлияют на онлайн, цифровые технологии, а также на права и свободы россиян.

«Антиэкстремистские» обязанности банков и расширение оснований для внесения в список экстремистов и террористов

По запросу Росфинмониторинга банки обязаны предоставлять информацию о финансовых операциях людей и компаний, подозреваемых в финансировании экстремизма. Если же кредитная организация препятствует проведению проверок или не выполняет предписания надзорных органов для противодействия экстремистам, ее оштрафуют на сумму до одного миллиона рублей. Такой закон от 28 февраля 2025 года № 15-ФЗ вступает в силу 1 июня.

Штраф для должностных лиц составит 30-50 тысяч рублей, также их могут дисквалифицировать на два года. Компаниям грозит штраф от 700 тысяч до одного миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Такими же будут наказания за невыполнение предписаний контролирующих ведомств.

Кроме этого действие законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма распространяется на экстремистскую деятельность. Также расширяются основания для включения физлиц в перечень причастных к экстремизму или терроризму.

Роскомнадзор проконтролирует борьбу с экстремизмом

Надзорное ведомство проверит, как организации федеральной почтовой связи и мобильные операторы выполняют требования законодательства в сфере противодействия экстремизму. Такое постановление Правительства от 27 марта 2025 года № 378 вступает в силу 1 июня.

Госорганам запретят иностранные мессенджеры

Первого июня начнёт действовать запрет для госорганов и банков связываться с гражданами через иностранные мессенджеры. Это предполагают нормы законы от 1 апреля 2025 года № 41-ФЗ.

Документ содержит новый перечень мер для защиты людей от телефонных и интернет-мошенников. Так, закон предусматривает обязательную маркировку всех исходящих звонков от организаций. А портал госуслуг будет принимать только такие заявления о снятии самозапрета на оформление кредита, которые подтверждены усиленной квалифицированной электронной подписью.

Также коды доступа, в частности для «Госуслуг», больше не должны будут приходить во время телефонного разговора: операторов обязали присылать СМС с кодами для подтверждения аутентификации или совершения значимого действия только по завершении звонка. По мнению властей, это позволит защитить граждан от действий преступников, а также убережёт их от финансовых потерь.



Помимо этого, с 1 июня заявление о снятии самозапрета на кредиты можно будет подать через портал «Госуслуги» только с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

В России запустят цифровой документооборот

Со 2 июня 2025 года по 30 июня 2026-го в России пройдет эксперимент по цифровизации процессов электронного документооборота, исполнения поручений и контроля исполнительской дисциплины. Это предполагает постановление Правительства от 8 мая 2025 года № 629.



Участниками эксперимента станут Минприроды, Минпромторг, Минцифры и ФНС. Его цель — апробация механизма обмена цифровыми документами между федеральными органами и подведомственными им организациями, а также разработка обязательных требований к системам электронного документооборота.



Координацией и методической поддержкой эксперимента займется Минцифры.

Изменения в работе реестра малого и среднего бизнеса

Упрощается процедура включения субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в единый реестр субъектов МСП и единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки. Закон также позволит субъектам МСП в моногородах и особых экономических зонах получить новую помощь от государства, например льготные кредиты. Норма вступает в силу 3 июня.

Технологический суверенитет обеспечат законодательно

Соответствующий закон от 28 декабря 2024 года № 523-ФЗ вступает в силу 27 июня и создаёт юридическую основу для обеспечения технологического суверенитета и конкурентоспособности отечественной высокотехнологичной продукции. Он определяет цели и меры государственной поддержки инноваций, вводит систему мониторинга показателей развития, критерии оценки и ответственность участников проектов с учётом права на обоснованный риск. Закон вводит понятия критических и сквозных технологий, а также национальных проектов технологического лидерства, что должно ускорить разработку и внедрение отечественных инноваций для повышения обороноспособности и экономического развития страны.

Согласно документу, Правительство будет утверждать целевые показатели обеспечения технологического суверенитета, среднесрочного и долгосрочного развития технологий в отраслях экономики, мониторинг показателей эффективности технологической политики, перечни видов технологической продукции, критических и сквозных технологий. Кроме того, закон регулирует правоотношения между субъектами технологической политики, а также вопросы разработки и внедрения новых технологий. Также российскую технологическую политику, согласно документу, формируют президент, правительство, Федеральное собрание, Центробанк, Российская академия наук и исполнительные органы субъектов.

Электронные заявления для иностранцев при въезде в РФ

Въезжающим в Россию без визы нужно будет заполнить электронное заявление. Правила пересечения границы изменятся с 30 июня в рамках эксперимента.



Как сообщает пресс-служба МВД, с этой даты стартует второй этап эксперимента по апробации правил и условий въезда в Россию и выезда из неё иностранных граждан и лиц без гражданства.



Для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранцы, в том числе законные представители недееспособных или несовершеннолетних лиц, должны будут не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки заполнить электронное заявление о планируемом въезде в РФ.