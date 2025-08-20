Предложения Росфинмониторинга о целевом обучении станут непубличными

На днях российский кабмин внёс в Госдуму законопроект №997293-8, касающийся поправки к статье 56 закона «Об образовании». Речь идёт о целевом обучении — механизме, при котором государственные и частные организации заранее заключают договоры с абитуриентами, обещая трудоустройство после получения образования. Чтобы обеспечить прозрачность, такие предложения размещаются на платформе «Работа в России», где любой желающий может ознакомиться с условиями и подать заявку.



Однако в действующей редакции закона уже предусмотрены исключения. Если обучение проводится в интересах государственной безопасности, или если заказчиком выступает орган, указанный в статье 81 закона «Об образовании», и его подведомственные структуры — размещение на платформе не требуется. Это касается, например, Минобороны, ФСБ и других силовых ведомств.



Теперь к этому списку предлагается добавить Росфинмониторинг — службу, отвечающую за противодействие отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. У ведомства нет собственных образовательных учреждений, но оно может быть заказчиком целевого обучения. Публикация таких предложений на открытой платформе может противоречить задачам конфиденциальности и безопасности.



Согласно пояснительной записке, нововведение не повлечёт дополнительных расходов из бюджета и не потребует пересмотра других федеральных законов. Единственным сопутствующим изменением станет корректировка постановления Правительства №555 от 2024 года, регулирующего порядок целевого обучения.



Таким образом, Росфинмониторинг получит возможность готовить специалистов по закрытым каналам, не раскрывая детали на публичной платформе.

Портал «Работа России» работает так же, как любой другой сайт по поиску работы и сотрудников: работодатели публикуют вакансии и видят информацию о соискателях, а будущие работники могут найти предложения или разместить резюме и ждать откликов. Для входа нужна авторизация через госуслуги. Любопытно, что в законопроекте кабмина, как и в других официальных документах, платформа названа «Работа в России», но на самом сайте название немного иное.