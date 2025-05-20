Росфинмониторинг хочет получить доступ к данным платёжной системы «Мир» и СБП

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предложила расширить свои полномочия: ведомство разработало законопроект, позволяющий напрямую получать данные о переводах через платёжную систему «Мир» и Систему быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в пояснительной записке, с которой ознакомились СМИ.



Сейчас информация об операциях поступает в Росфинмониторинг только через банки. Новые нормы позволят ведомству обращаться напрямую к оператору обеих систем — АО «Национальная система платёжных карт» (НСПК). Как ожидается, это ускорит проверки и упростит отслеживание подозрительных транзакций.



Порядок передачи данных, сроки и формат взаимодействия будут определены специальным соглашением между Росфинмониторингом и НСПК. Такие сведения, по задумке авторов проекта, будут предоставляться в рамках закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».



Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд подчеркнул, что одна из задач — борьба с «дропперами» — людьми, которые передают свои карты мошенникам. По данным ЦБ, каждый месяц в схему втягиваются около 80 тысяч человек, включая иностранцев.



Подобные меры, считают в ведомстве, помогут быстрее выявлять сложные схемы обналичивания и замораживать подозрительные переводы. Однако эксперты предупреждают: риски формальных блокировок и ошибочных санкций вырастут.



Также Росфинмониторинг и Центробанк ранее предлагали ограничить срок действия карт для иностранных граждан, чтобы снизить их использование в теневых операциях. Сейчас эта инициатива обсуждается.



Если законопроект будет одобрен, Росфинмониторинг впервые получит доступ к операциям в национальных платёжных системах без посредников. Это усилит контроль за переводами, но может затронуть миллионы пользователей.