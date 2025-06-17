Госдума приняла закон о дропперах

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, криминализирующий деятельность дропперов. Соответствующие изменения были внесены в статью 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).

Документ №909076-8 был внесён в начале мая текущего года и 25 мая принят в первом чтении.

Новый закон вводит уголовную ответственность за участие в сером обороте электронных средств платежа (ЭСП), включая платёжные карты и онлайн-кошельки. Как утверждается в пояснительной записке, был зафиксирован стремительный рост дистанционных хищений: только за 2024 год их зарегистрировано более 485 тыс., а ущерб превысил 197,5 млрд рублей.





Что предлагается:



– Установить наказание за передачу своих ЭСП третьим лицам за вознаграждение (до 3 лет лишения свободы);

– Ввести ответственность за неправомерные переводы по чужим указаниям с использованием выданных ЭСП (до 3 лет);

– Наказывать за покупку/продажу ЭСП теми, кто не является клиентом банка (до 6 лет);

– Пресекать операции с похищенными деньгами через чужие ЭСП (до 6 лет и штраф до 1 млн руб.).



Также вводится терминология: что считать «неправомерной операцией» и что такое «электронное средство». Примечания уточняют: если преступник сдаёт подельников и сотрудничает со следствием — можно избежать наказания.



Цель инициативы — дать силовикам инструмент для преследования не только организаторов схем, но и тех, кто «сдаёт карты за деньги». Сейчас на это нет прямой нормы, поскольку формально такой человек может не быть участником кражи.

«Ответственность настигнет всех, кто передаёт свои карты для осуществления мошеннических проводок денежных средств», — заявил перед голосованием спикер Вячеслав Володин, напомнив также, что в дропперстве часто участвуют несовершеннолетние. Закон в итоге был принят большинством голосов при четырёх воздержавшихся.

Дропперами называют участников мошеннических схем, связанных с переводом или обналичиванием средств. Мошенники используют банковские счета или карты дропа, на которые зачисляются похищенные деньги или средства для проведения нелегальных платежей. Дроп не является инициатором мошенничества, его используют, чтобы «не засветиться» и усложнить цепочку преступных операций.