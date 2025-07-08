Операторы смогут замораживать деньги на мобильных

В первом чтении принят законопроект №801974-8 «О внесении изменений в статьи 44 и 54 Федерального закона „О связи“ (в части уточнения оплаты услуг связи)», которым предлагается блокировать подозрительные авансовые платежи за мобильную связь.

Что именно предлагается:

1. Блокировка возврата авансов

Если вынесено постановление о приостановке операций с авансами за услуги связи (например, на счёте телефона), оператор обязан: прекратить возврат этих средств абоненту; если на счёте меньше, чем указано в постановлении, — заморозить то, что есть.

2. Приостановка связи

Если на счёте абонента не осталось “чистых” средств, не затронутых постановлением, оператор приостанавливает оказание связи до тех пор, пока абонент не внесёт новые деньги.

3. Возврат остатка после расторжения договора

Если договор связи расторгнут, оператор обязан вернуть неиспользованный остаток аванса в течение 30 дней — если иное не предусмотрено законом.

Как указано в пояснительной записке, цель — повысить эффективность борьбы с кибермошенничеством, особенно с использованием мобильных номеров и электронных платежей. Законопроект связан с другим — о внесудебной блокировке счетов и электронных денег, если есть подозрение в их использовании для преступлений.

Председатель Госдумы пояснил, что злоумышленники постоянно разрабатывают новые схемы обмана россиян и выводят похищаемые средства на баланс мобильных телефонов, после чего обналичивают или переводят на другие счета. Володин подчеркнул, что борьба с кибермошенничеством остается для депутатов приоритетным направлением работы.

«Каждое третье преступление сегодня совершается в цифровой среде. Более 80% из них — дистанционные хищения», — привел он статистические данные.

Закон установит обязанность операторов сотовой связи остановить возврат абоненту внесенных авансом денег, если появятся подозрения, что работает схема по обналичиванию.

В последнее время из-за усиления ответственности дропперов именно трансакции с использованием мобильных номеров пришли на смену традиционным банковским картам, объясняет директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский. «Дропперские цепочки изрядно поредели в связи с увеличением ответственности, - говорит эксперт. - Схему, по которой деньги выводятся мошенниками, решили включить переводы через сотовых операторов. Например, преступники называют жертве якобы безопасный счет, на который она переводит деньги. Эти средства мошенники перекидывают на баланс сим-карты и потом уже переводят дальше на какую-то карту, которая для них относительно безопасна. В дропперских цепочках ранее было просто несколько карт. Теперь туда хотят включить счет сим-карты. Такие пополнения и переводы требовали определенной комиссии, что для мошенников было невыгодно. Положить на счет сим-карты 100 тыс. руб. и потом их снять не всегда получится».

В то же время такие транзакции не отслеживаются как мошеннические, то есть Центробанк ведет базу данных счетов преступников, а вот такого реестра, как номера сим-карт, нет. Поэтому предлагается расширить практику ограничения по использованию банковских карт еще и на сим-карты, поскольку они могут быть промежуточным звеном в цепочке отмывания денежных средств. При этом Музалевский констатирует:

«Но блокировки затрагивают и легитимные переводы. К сожалению, это неизбежность».

Сумма аванса на мобильный номер, которая может вызвать подозрения, не так велика: это связано возросшей себестоимостью мошеннических схем и компенсируется относительной простотой работы с платежными решениями сотовых операторов, считает руководитель департамента противодействия финансовому мошенничеству компании F6 Дмитрий Ермаков: «Из-за ужесточения законодательства дропперы достаточно сильно подорожали».

Перед голосованием депутаты задали авторм несколько вопросов, касающиеся в основном оснований и механизма такой внесудебной блокировки, на что не ответили — схема уже расписана и с ней можно ознакомиться в любой момент. В итоге законопроект был принят единогласно в первом чтении.