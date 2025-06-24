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24 June 2025

Дропперство стало уголовно наказуемым

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Подписан закон, который за передачу карт и электронных кошельков для совершения мошеннических действий вводит наказание в виде крупных штрафов и даже лишения свободы до 6 лет.
Фото: Canva

Владимир Путин подписал закон, дополняющий статью 187 УК РФ новыми нормами, вводящими уголовную ответственность за серый оборот электронных средств платежа — в том числе за передачу карт и электронных кошельков третьим лицам с корыстной целью. Закон вступает в силу 4 июля текущего года.

Согласно документу, отныне наказывается:

– передача своего электронного средства платежа (ЭСП) другому лицу за вознаграждение — штраф до 300 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы, ограничение свободы либо лишение свободы сроком до 3 лет;  
– проведение операций по указанию третьих лиц с использованием выданного ЭСП — санкции аналогичные;  
– покупка, продажа или передача ЭСП лицами, не являющимися клиентами банка, — до 6 лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей;  
– проведение операции с использованием чужого ЭСП (при отсутствии признаков незаконного банковского бизнеса) — до 6 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

В законе вводятся определения электронного средства, электронного средства платежа и неправомерной операции. Уточняется, что правонарушением считается перевод, снятие или получение средств без предусмотренных законом оснований. При этом операции, совершённые с согласия клиента в отношении его собственных средств, таковыми не признаются.

Закон предусматривает возможность освобождения от ответственности для впервые совершивших преступление, если лицо активно способствует расследованию и сообщает о соучастниках.

Закон направлен на борьбу с растущим числом дистанционных хищений: в 2024 году было зафиксировано более 485 тыс. таких преступлений, общий ущерб составил свыше 197 млрд рублей. Новые нормы должны обеспечить правоохранительным органам инструменты для привлечения к ответственности не только организаторов, но и посредников — так называемых дропперов.

мошенничество уголовка дропперы ст.187 176-ФЗ

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