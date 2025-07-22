VPN стал отягчающим обстоятельством

Госдума в третьем чтении приняла закон, который расширяет Уголовный кодекс РФ новыми статьями, направленными на пресечение незаконного использования VPN-терминалов, прокси, виртуальных АТС и нелегального рынка SIM-карт и учётных данных. Документ вступит в силу через десять дней после опубликования (ряд отдельных норм — с 1 сентября 2025 года).

Изначально законопроект нёс «антивмешательский» смысл, и предлагаемая статья 294.1 о запрете иностранным должностным лицам проводить следственные и оперативные действия на территории России без согласия властей — сохранилась без изменений. Но главным нововведением стали следующие поправки:

В УК вводится статья 274.3, которая криминализует незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (VPN- и proxy-решений) в целях совершения другого преступления или при тяжких последствиях. Санкции: штраф до 300 000 ₽ или принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы до двух лет; в особо тяжких — до шести лет и штраф до 2 млн ₽.

Новая статья 274.4 вводит ответственность за организацию «чёрного рынка» SIM-номеров: штраф до 700 000 ₽ или принудительные работы/лишение свободы до трёх лет. Участие по сговору — до трёх лет, по организованной группе — до пяти лет колонии.

Вводится ещё одна статья 274.5, устанавливающая аналогичную ответственность за передачу логинов-паролей и иных данных для регистрации и авторизации в интернет-сервисах.

Новая поправка в уже существующую статью 63 УК теперь предусматривает отягчающее обстоятельство за совершение преступления «с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен» — фактически за применение VPN-терминалов и прокси.

Как пояснили юридические эксперты «Роскомсвободы», отягчающим обстоятельством VPN станет при совершении любых правонарушений, подпадающих под уголовное преследование. Касаемо же передачи SIM-карт, то:

«В документе сформулировано «организация передачи абонентского номера и отдельно аккаунтов». Очевидно, это направлено против разного рода площадок, связанных с чёрными рынком такого рода продаж. Условно говоря, если же человек просто передает свою — ему положено административное наказание в виде штрафа. А если организовал, чтобы другие покупали, продавали, то это уже уголовка. Именно покупка и продажа в данном случае необязательны, можно также попасть под преследование, организовав форум или другую платформу, где люди ищут всё это».

Правоприменение же, по их словам, покажет реальные цели.

Нормой же, которая была ранее основной идеей законопроекта, устанавливается уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы за совершение иностранным должностным лицом либо публичной международной организации, в которой не участвует РФ, следственных или оперативно-розыскных мероприятий на территории России в пользу другого государства, с нарушением правил взаимодействия с российскими профильными органами, в том числе путем использования систем видео-конференц-связи или других средств связи с лицом, находящимся на территории РФ.