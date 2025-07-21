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21 July 2025

Эксперты: поправки о запрете «экстремистских чтений» угрожают геймерам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Они напомнили — законопроект предполагает ещё и крупные штрафы за передачу логина и пароля другому лицу, что является обычным явлением в игровом мире и среди фрилансеров.
Фото: Canva

В России готовятся принять закон, который может кардинально изменить цифровые практики — в том числе распространённые в геймерском мире. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на опрошенных им экспертов и представителей онлайн-площадок. 

Напомним, документ предусматривает штрафы до 200 тыс. руб. за передачу логина и пароля третьим лицам. Речь идёт о поправках, направленных на запрет экстремистских ресурсов, но последствия могут затронуть куда более широкий круг.

Платформа FunPay уже объявила о закрытии разделов, связанных с передачей игровых аккаунтов. Пользователи там зарабатывали на продаже внутриигровых ресурсов и прокачке персонажей. Причина — опасения, что банки откажутся проводить платежи, а сама деятельность будет признана незаконной.

Аналогичные риски озвучили и в PayHolder: компания готова прекратить способ оплаты через авторизацию в личном кабинете. Предусматриваются альтернативы — инвойсы, реквизиты, удалённый доступ. Однако удобство и безопасность теряются, а юрисдикция — зарубежная.

Правозащитники считают, что видеоигры напрямую не затрагиваются: речь в тексте идёт о VPN и логинах к заблокированным сервисам. Но из-за «перестраховки» банков, для которых такие транзакции станут «серыми», игровую отрасль могут ждать непростые времена.

Партнёр Comply Максим Али уточняет: чтобы оштрафовать пользователя, нужно доказать неправомерность передачи и наличие жалобы от платформы. Однако посредники, где размещаются объявления, уже под угрозой — именно они рискуют стать объектом регулирования.

Над кем нависла наибольшая угроза — это платформы доступа к Adobe, ChatGPT, Midjourney, Spotify. Ученые, креаторы, геймеры и фрилансеры могут остаться без инструмента работы — из-за запрета на покупку чужих учёток. Поправки могут разрушить десятки бизнес-моделей. Расплывчатость и нечёткость формулировок в новых поправках создаёт большие риски.

Цифровые маркетплейсы, такие как GGSel, пока обсуждают предполагаемое будущее в условиях правоприменения новых инициатив. Некоторые платформы предпочитают молчать до августа, когда станет понятно, кого именно и за что начнут наказывать. Но беспокойство в отрасли растёт.

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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