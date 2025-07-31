ОРИ-«молчунов» накажут штрафами и принудительным включением в реестр

Роскомнадзор опубликовал проект нового порядка ведения реестра организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете. Документ актуализирует прежние правила и вводит механизм принудительного включения в реестр для тех, кто систематически игнорирует требования регулятора.



По действующим нормам, ОРИ обязаны уведомить РКН о начале своей деятельности в течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего требования. Ранее за нарушение этого порядка сервисы могли быть привлечены лишь к административной ответственности, оставаясь вне реестра и, фактически, вне российского правового поля.



Теперь всё меняется: если интернет-сервис повторно не реагирует на уведомление, он получает штраф и включается в реестр ОРИ на основании решения суда. Таким образом, статус «молчуна» больше не освобождает от последствий — правовая неопределённость устраняется.



Реестр содержит подробные сведения об организаторе: ФИО, адреса, идентификаторы, описание сервиса, доменное имя, контактные данные администратора и хостинг-провайдера. Внесение информации осуществляется в течение пяти рабочих дней после получения уведомления или судебного постановления. Удаление сведений не предусмотрено — все изменения фиксируются с указанием даты и времени.



Также регламентирована процедура предоставления выписок госорганам: по запросу, в электронной форме с квалифицированной подписью или на бумажном носителе. Плата за предоставление сведений не взимается.



Проект приказа отменяет прежний документ (№188 от 2014 года) и приводит порядок ведения реестра в соответствие с постановлением Правительства РФ №1824 от 2020 года.

В данный момент проект приказа проходит общественное обсуждение, которое закончится 13 августа текущего года.

Напомним, участие в реестре организаторов распространения информации накладывает на сервисы целый ряд требований, в числе которых сохранение и передача российским силовикам данных обо всех действиях и взаимодействиях пользователей. Кроме этого, ОРИ обязаны передавать всю переписку, содержание всех аудио- и видеозвонков (если это предусмотрено в сервисе).