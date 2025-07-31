За чтение «запрещёнки» — штраф, а VPN стал отягчающим обстоятельством

Президент Владимир Путин подписал пакет поправок, вызвавших большой резонанс в Рунете не только среди общественников и правозащитников, но также у провластно настроенных журналистов и селебритиз.

Закон о штрафах за поиск в сети экстремистских материалов и доступ к ним

Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов и вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Изначально он касался экспедиторов, но внесённые поправки радикально изменили его смысл ко второму чтению. Принятый документ усиливает административную ответственность в сфере цифровых коммуникаций, но не наказывает обычных пользователей за само использование VPN или прокси. Он направлен на владельцев и распространителей обходных технологий — таких как VPN-терминалы, виртуальные АТС и прокси-сервисы — если они отказываются взаимодействовать с уполномоченными органами или нарушают порядок подключения к государственной системе контроля.

Но в ряде положений простых граждан он тоже коснётся, так как вводится админответственность за «умышленный поиск» и чтение экстремистских материалов в интернете, в том числе с помощью VPN. Также вводятся штрафы за рекламу средств обхода блокировок, передачу SIM-карт и регистрационных данных.

Размеры штрафов варьируются: за рекламу VPN — до 500 000 ₽, за отказ сотрудничать с властями при использовании обходных средств — до 500 000 ₽ (повторно — до 1 000 000 ₽), за незаконную передачу SIM-карты или регистрационных данных — до 200 000 ₽, за нарушение порядка использования виртуальной АТС — до 500 000 ₽, а за умышленный поиск экстремистских материалов — до 5 000 ₽.

Уголовное наказание за передачу абонентских номеров и VPN как отягчающее





Президентом также подписан закон, который расширяет Уголовный кодекс РФ новыми статьями, направленными на пресечение незаконного использования VPN-терминалов, прокси, виртуальных АТС и нелегального рынка SIM-карт и учётных данных. Документ вступит в силу через десять дней после опубликования (ряд отдельных норм — с 1 сентября 2025 года).



Изначально законопроект нёс «антивмешательский» смысл, и предлагаемая статья 294.1 о запрете иностранным должностным лицам проводить следственные и оперативные действия на территории России без согласия властей — сохранилась без изменений.

В остальном же:

В УК вводится статья 274.3, которая криминализует незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (VPN- и proxy-решений) в целях совершения другого преступления или при тяжких последствиях. Санкции: штраф до 300 000 ₽ или принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы до двух лет; в особо тяжких — до шести лет и штраф до 2 млн ₽.



Новая статья 274.4 вводит ответственность за организацию «чёрного рынка» SIM-номеров: штраф до 700 000 ₽ или принудительные работы/лишение свободы до трёх лет. Участие по сговору — до трёх лет, по организованной группе — до пяти лет колонии.



Вводится ещё одна статья 274.5, устанавливающая аналогичную ответственность за передачу логинов-паролей и иных данных для регистрации и авторизации в интернет-сервисах.



Новая поправка в уже существующую статью 63 УК теперь предусматривает отягчающее обстоятельство за совершение преступления «с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен» — фактически за применение VPN-терминалов и прокси.

Принятые поправки — это очередной шаг к выдавливанию из правового поля целого спектра действий, связанных с правами человека, свободой выражения и цифровой безопасностью. Под предлогом борьбы с экстремизмом и вмешательством власти усиливают контроль над интернетом и ограничивают доступ к неподконтрольным ресурсам.