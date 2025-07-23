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23 July 2025

Границы экстремизма снова расширены

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Президент подписал три закона: теперь экстремистскими признаются не только юрлица, но и сообщества; штраф грозит за неуказание ликвидации запрещённых организаций; любое объединение может стать экстремистским, если участник уже признан виновным в такого рода правонарушении.
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Владимир Путин подписал пакет законов, которые в очередной раз расширяют антиэкстремистское законодательство. Все три закона вступают в силу со дня официального опубликования.

 

Федеральный закон № 215-ФЗ уточняет нормы о распространении информации об экстремистских и террористических организациях. В реестр теперь включаются не только юрлица, но и сообщества, если их участники осуждены по статьям об экстремизме. Реестр будет публиковаться онлайн и в официальных изданиях.

 

№ 216-ФЗ расширяет уголовную ответственность за участие в экстремистском сообществе. Теперь сообщество может быть признано экстремистским, если хотя бы один его участник осуждён по статье 282.2 УК РФ. Также уточняется порядок рассмотрения таких дел: вносятся изменения в статью 393 УПК РФ, касающуюся судебного контроля.

Это усиливает правовые основания для признания любых объединений экстремистскими — даже без формального статуса или юридической регистрации.

 

Федеральный закон № 217-ФЗ вносит изменения в статью 13.15 КоАП РФ — ту, что регулирует ответственность за нарушения при распространении информации в СМИ.

Вводится административная ответственность за неуказание факта ликвидации или запрета организации, признанной экстремистской или террористической. Это касается публикаций, в которых упоминаются такие организации — теперь СМИ и другие распространители информации обязаны указывать, что организация запрещена или ликвидирована.

За нарушение предусмотрен штраф, размер которого определяется в рамках статьи 13.15 КоАП. Таким образом, закон усиливает контроль над тем, как в публичном пространстве упоминаются запрещённые структуры, и делает обязательным маркирование их статуса.

 

Три новых закона усиливают цензуру и сужают пространство для свободы высказываний: расширено понятие экстремистских организаций, введены штрафы за неуказание их запрета, а любое сообщество может быть признано экстремистским. Это устойчивый тренд первого полугодия 2025 года.

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