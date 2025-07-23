Границы экстремизма снова расширены

Владимир Путин подписал пакет законов, которые в очередной раз расширяют антиэкстремистское законодательство. Все три закона вступают в силу со дня официального опубликования.

Федеральный закон № 215-ФЗ уточняет нормы о распространении информации об экстремистских и террористических организациях. В реестр теперь включаются не только юрлица, но и сообщества, если их участники осуждены по статьям об экстремизме. Реестр будет публиковаться онлайн и в официальных изданиях.

№ 216-ФЗ расширяет уголовную ответственность за участие в экстремистском сообществе. Теперь сообщество может быть признано экстремистским, если хотя бы один его участник осуждён по статье 282.2 УК РФ. Также уточняется порядок рассмотрения таких дел: вносятся изменения в статью 393 УПК РФ, касающуюся судебного контроля.



Это усиливает правовые основания для признания любых объединений экстремистскими — даже без формального статуса или юридической регистрации.

Федеральный закон № 217-ФЗ вносит изменения в статью 13.15 КоАП РФ — ту, что регулирует ответственность за нарушения при распространении информации в СМИ.



Вводится административная ответственность за неуказание факта ликвидации или запрета организации, признанной экстремистской или террористической. Это касается публикаций, в которых упоминаются такие организации — теперь СМИ и другие распространители информации обязаны указывать, что организация запрещена или ликвидирована.



За нарушение предусмотрен штраф, размер которого определяется в рамках статьи 13.15 КоАП. Таким образом, закон усиливает контроль над тем, как в публичном пространстве упоминаются запрещённые структуры, и делает обязательным маркирование их статуса.

Три новых закона усиливают цензуру и сужают пространство для свободы высказываний: расширено понятие экстремистских организаций, введены штрафы за неуказание их запрета, а любое сообщество может быть признано экстремистским. Это устойчивый тренд первого полугодия 2025 года.