Принят закон о штрафах за чтение экстремистских материалов

Госдума приняла закон, вызвавший острую критику в Рунете. Новые поправки значительно усиливают онлайн-цензуру.

Изначально документ касался экспедиторов, но внесённые поправки радикально изменили его смысл ко второму чтению.

Принятый документ № 755710-8 усиливает административную ответственность в сфере цифровых коммуникаций, но не наказывает обычных пользователей за само использование VPN или прокси. Он направлен на владельцев и распространителей обходных технологий — таких как VPN-терминалы, виртуальные АТС и прокси-сервисы — если они отказываются взаимодействовать с уполномоченными органами или нарушают порядок подключения к государственной системе контроля.

Тем не менее, простых граждан он тоже коснётся, так как вводится админответственность за «умышленный поиск» и чтение экстремистских материалов в интернете, в том числе с помощью VPN.

Также вводятся штрафы за рекламу средств обхода блокировок, передачу SIM-карт и регистрационных данных.

Размеры штрафов варьируются: за рекламу VPN — до 500 000 ₽, за отказ сотрудничать с властями при использовании обходных средств — до 500 000 ₽ (повторно — до 1 000 000 ₽), за незаконную передачу SIM-карты или регистрационных данных — до 200 000 ₽, за нарушение порядка использования виртуальной АТС — до 500 000 ₽, а за умышленный поиск экстремистских материалов — до 5 000 ₽. Закон формирует административную основу для дальнейшего ужесточения цифрового контроля, дополняя уголовные нормы, принятые параллельно.

Перед голосованием выступил глава Минцифры Максут Шадаев:

«С начала специальной военной операции зарубежные интернет-платформы ведут себя всё более недружественно: они блокируют российские каналы, удаляют приложения, игнорируют запросы наших правоохранительных органов. Особенно тревожно, что они не удаляют экстремистские материалы, включённые в официальный реестр Минюста. Этот реестр обеспечивает мониторинг запрещённого контента, и на его основе Роскомнадзор направляет уведомления платформам. В случае отказа — мы вынуждены блокировать ресурс целиком. Таких запросов уже более 20 тысяч, а число заблокированных материалов превысило 56 тысяч. Однако доступ к ним сохраняется через VPN, и сегодня остро стоит вопрос: как ограничить доступ граждан к экстремистским материалам, не блокируя крупные платформы полностью.



Мы заинтересованы в том, чтобы прекратить доступ к этим материалам. Поэтому в поправках прямо прописано: пользователь должен осознавать, что контент запрещён, и умышленно пытаться его найти — через поисковые системы или другие сервисы. Ключевое — наличие умысла. Правоохранительные органы должны доказать, что человек сознательно искал экстремистские материалы. Это позволяет сбалансировать две задачи: остановить распространение опасного контента и сохранить доступ к важным цифровым платформам, не прибегая к их полной блокировке».

Словно взял также глава ИТ-комитета Госдумы Сергей Боярский, зачитав названия материалов, внесённых в списки Минюста. Некоторые из них и правда при могу шокировать, но были там также названия и строчки из песен трэш-металл группы «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля», чьё творчество было пародией на фундаменталистские и ультраправые идеологии (тем не менее, большое количество треков коллектива были признаны экстремистскими).

Депутаты оппозиционных фракций заявили об отказе голосовать за этот закон, мотивировав размытостью формулировок, склонением к цензуре, а также тем, что ключевые поправки были внесены с нарушением регламента и процедур. По их мнению, под преследование может попасть любой человек, поскольку выучить все те тысячи материалов, вносимые в реестр Минюста, нереально.

Затем слово снова взял Шадаев, заявивший о том, что «мы сейчас на войне», когда многие страны через интернет-площадки пытаются повлиять на ситуацию внутри страны. Глава Госдумы Вячеслав Володин поддержал его, а также заявил о необходимости вводить ограничения: «Сейчас время не то же самое, что вчера. Время не только вызовов, но и время войны. Решения принимаются адекватно ситуации».

Закон был принят большинством голосов при достаточно заметном количестве проголосовавших против и воздержавшихся, что весьма нетипично в последнее время:

UPD: Относительно слов Шадаева о преследовани лишь «при наличии умысла» один из юристов проекта «Сетевые Свободы» в беседе с «Роскомсвободой» сказал:

«Веры этим словам ноль, зато есть практика полного игнорирования субъективной стороны судами, плюс цитата депутата Тетердинко, который 17 июля в заседании фактически отменил презумпцию невиновности, когда заявил: „случайно найти и ознакомиться с заведомо экстремистким материалом невозможно“. Всё, точка. Забыли сказки про доказывание умысла».

«Мы видим, как суды игнорируют субъективную сторону в делах о распространении военных фейков, — продолжил эксперт. — Мы слышали, как нам говорили, что пользоваться Фейсбуком и Инстаграмом можно (даже в решении суда о запрете в России Meta [признана экстремистской организацией] написано, что можно), но уральский правозащитник Соколов год под следствием (из них полгода в СИЗО) за ссылку на Фейсбук».