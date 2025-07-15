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15 July 2025

Принят очередной пакет ужесточающих антиэкстремистское законодательство поправок

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
В перечень экстремистских организаций будут включаться не только юрлица, но и экстремистские сообщества; неуказание того, что экстремистская или террористическая организация была ликвидирована или запрещена, будет наказываться штрафом; экстремистской организацией будет признано любое сообщество, если кто-то из его участников или организаторов уже признан в создании экстремистского сообщества.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva / DALL-E

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла пакет поправок, расширяющих основания для признания сообществ экстремистскими, вводящих наказание для СМИ и других информационных источников, etc.



Документ №835248-8 вносит изменения в Закон «О СМИ» и закон «О противодействии экстремизму». Уточняются формулировки, регулирующие распространение информации об организациях, признанных экстремистскими или террористическими.

Теперь в перечень экстремистских организаций будут включаться не только юридические лица, но и экстремистские сообщества, если их участники были осуждены по соответствующим статьям УК РФ. Также обновляется порядок ведения реестра таких организаций: сведения будут размещаться в интернете и публиковаться в официальных изданиях.



№835245-8 меняет ч. 2 ст. 13.15 КоАП РФ: при упоминании экстремистских или террористических организаций в СМИ и интернете теперь обязательно указывать об их ликвидации или запрете деятельности. Это изменение связано с корректировкой наименования соответствующего перечня организаций в законодательстве. Максимальная сумма штрафа — 50 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.



№835234-8 дополняет УК РФ (ст. 282.2) и УПК РФ (ст. 393). Речь в документе идёт о возможности признания экстремистской организацией любого сообщества, в случае если кто-то из его организаторов или участников уже признан виновным в организации экстремистского сообщества.

Также документ уточняет порядок уведомления органов власти: копии приговоров теперь направляются в федеральный орган, курирующий сферу юстиции.


Все три закона вступят в силу со дня опубликования.

ст.282 КоАП 114-ФЗ уголовка закон о СМИ 13.15

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