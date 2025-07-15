Принят очередной пакет ужесточающих антиэкстремистское законодательство поправок

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла пакет поправок, расширяющих основания для признания сообществ экстремистскими, вводящих наказание для СМИ и других информационных источников, etc.





Документ №835248-8 вносит изменения в Закон «О СМИ» и закон «О противодействии экстремизму». Уточняются формулировки, регулирующие распространение информации об организациях, признанных экстремистскими или террористическими.



Теперь в перечень экстремистских организаций будут включаться не только юридические лица, но и экстремистские сообщества, если их участники были осуждены по соответствующим статьям УК РФ. Также обновляется порядок ведения реестра таких организаций: сведения будут размещаться в интернете и публиковаться в официальных изданиях.





№835245-8 меняет ч. 2 ст. 13.15 КоАП РФ: при упоминании экстремистских или террористических организаций в СМИ и интернете теперь обязательно указывать об их ликвидации или запрете деятельности. Это изменение связано с корректировкой наименования соответствующего перечня организаций в законодательстве. Максимальная сумма штрафа — 50 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.





№835234-8 дополняет УК РФ (ст. 282.2) и УПК РФ (ст. 393). Речь в документе идёт о возможности признания экстремистской организацией любого сообщества, в случае если кто-то из его организаторов или участников уже признан виновным в организации экстремистского сообщества.



Также документ уточняет порядок уведомления органов власти: копии приговоров теперь направляются в федеральный орган, курирующий сферу юстиции.



Все три закона вступят в силу со дня опубликования.