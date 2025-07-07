В России меняются правила создания и эксплуатации госинформсистем

Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу проект федерального закона №960721-8, направленный на масштабные изменения правового регулирования в сфере государственных информационных систем (ГИС). Поправки вносятся в Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и касаются как понятийного аппарата, так и организационно-правовых основ функционирования цифровой инфраструктуры государства.

Законопроект вводит и закрепляет в законодательстве следующие термины:

Государственная информационная система (ГИС) — система, созданная для исполнения публичных полномочий и функций, включая межведомственное взаимодействие и сбор данных.

Государственная цифровая платформа — комплекс технических и программных средств, объединённых едиными алгоритмами, в составе которых функционирует ГИС.

Государственный информационный ресурс — совокупность сведений и документов, обрабатываемых в рамках ГИС.

Ведомственный сервис — функциональный компонент ГИС, автоматизирующий предоставление госуслуг.

Введение новых определений направлено на более чёткое разграничение целей создания и использования различных типов информационных систем, в том числе государственных, муниципальных и ведомственных. Некоторые термины ранее использовались в российском законодательстве, но не были формально определены, а другие — вообще отсутствовали.

Еще одно нововведение — Классификация и основания создания ГИС:

Вводится чёткое деление на федеральные и региональные ГИС.

Устанавливается закрытый перечень нормативных актов, на основании которых может быть создана ГИС.

ГИС, созданные без таких оснований, должны быть переведены в статус ведомственных информационных систем (ИС) до 31 декабря 2026 года.

Уточняются этапы жизненного цикла ГИС: создание, развитие (модернизация), ввод в эксплуатацию, эксплуатация, вывод из эксплуатации и хранение данных. Устанавливается, что все технические средства, обеспечивающие работу ГИС, должны находиться на территории РФ. Закрепляется возможность выполнения работ по созданию и сопровождению ГИС подведомственными учреждениями за счёт субсидий.

Операторы всех видов ИС, обрабатывающих данные из ГИС, обязаны обеспечить взаимодействие с государственной системой обнаружения и ликвидации последствий кибератак (ГосСОПКА, координируется ФСБ). В случае утечки данных или инцидентов — обязательное информирование уполномоченного органа (ФСТЭК).

Информационные системы, созданные до вступления закона в силу, но не соответствующие новым критериям, должны быть переведены в статус ведомственных. И наоборот: ИС, созданные для исполнения публичных полномочий, но не признанные ГИС, должны быть переведены в этот статус по установленной процедуре.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на систематизацию понятий, уточнение правовых оснований для создания государственных информационных систем и повышение эффективности их функционирования в рамках цифровой трансформации государственного управления. Он закладывает правовые основы для построения единой цифровой архитектуры государства, в которой каждая система будет иметь чёткий статус, назначение и механизм контроля.