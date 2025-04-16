Росфинмониторинг создаёт реестр «подозрительных криптокошельков»

В 2025 году Росфинмониторинг запустит реестр «подозрительных криптокошельков» россиян, в который будут включать «адреса‑идентификаторы цифровых валют», поступающие от банков, налоговой службы, МВД, спецслужб и иностранных партнёров. Об этом говорится в техзадании для развития внутренней IT‑системы ведомства.



Реестр «подозрительных» криптокошельков станет частью «цифровой экосистемы» Росфинмониторинга, которая будет автоматически анализировать поступающие сведения и формировать списки адресов, связанных с экстремистской деятельностью или рисковыми транзакциями. Кроме того, в её функции будет входить автоматизация расследований финансовых преступлений, учёт майнеров и мониторинга операций с цифровым рублём. Доработать экосистему планируется уже в текущем году.



В документе отмечается, что криптокошелёк может попасть в список подозрительных в рамках «бороьбы с экстремизмом». Работающие в России биржи отслеживают переводы на иностранные кошельки и передают информацию в ведомство.



Недавно также стало известно, что властями одобрен механизм признания криптовалюты имуществом и способы ее изъятия при уголовных делах. Соответствующие нормы содержатся в законопроекте, который вносит изменения в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.