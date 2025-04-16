English Русский
News
16 April 2025

Росфинмониторинг создаёт реестр «подозрительных криптокошельков»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Он станет частью «цифровой экосистемы», которая будет автоматически анализировать поступающие сведения и формировать списки адресов, связанных с экстремистской деятельностью или рисковыми транзакциями.
Фото: Canva

В 2025 году Росфинмониторинг запустит реестр «подозрительных криптокошельков» россиян, в который будут включать «адреса‑идентификаторы цифровых валют», поступающие от банков, налоговой службы, МВД, спецслужб и иностранных партнёров. Об этом говорится в техзадании для развития внутренней IT‑системы ведомства.

Реестр «подозрительных» криптокошельков станет частью «цифровой экосистемы» Росфинмониторинга, которая будет автоматически анализировать поступающие сведения и формировать списки адресов, связанных с экстремистской деятельностью или рисковыми транзакциями. Кроме того, в её функции будет входить автоматизация расследований финансовых преступлений, учёт майнеров и мониторинга операций с цифровым рублём. Доработать экосистему планируется уже в текущем году.

В документе отмечается, что криптокошелёк может попасть в список подозрительных в рамках «бороьбы с экстремизмом». Работающие в России биржи отслеживают переводы на иностранные кошельки и передают информацию в ведомство.

Недавно также стало известно, что властями одобрен механизм признания криптовалюты имуществом и способы ее изъятия при уголовных делах. Соответствующие нормы содержатся в законопроекте, который вносит изменения в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

криптовалюты 259-ФЗ Росфинмониторинг майнеры реестры 223-ФЗ Крипт

Similar articles

У властей нет единого мнения о торговле криптовалютами в России
Профучастникам предложили разрешить использование криптовалюты
В личном кабинете на сайте ФНС появился раздел для майнеров
Январское вступление
Данные участников крипто-конференций выставлены на продажу
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт