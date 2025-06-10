Незаконный майнинг будет грозить миллионными штрафами

Компании, незаконно занимающиеся майнингом цифровых валют, должны будут заплатить миллионные штрафы, а намайненная криптовалюта будет конфискована. Такие меры предусматривает подготовленный Минцифры законопроект, с которым ознакомился Forbes.

Предлагается внести в КоАП статью 15.49, вводящую штрафы за нелегальный майнинг и уклонение от отчетности перед Росфинмониторингом, — «Нарушение требований законодательства Российской Федерации о цифровой валюте и майнинге». Статья предусматривает четыре состава преступлений, три из которых касаются майнинга. Поправки сейчас на межведомственном согласовании, итоговая версия может отличатся от текущей, сообщили в Минцифры.



Для граждан наказание составит от 100 000 до 200 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 400 000 рублей, а компаниям придётся заплатить от 1 млн до 2 млн рублей.



Майнинг теперь доступен только зарегистрированным юрлицам и ИП, включённым в специальный реестр. Физлицам разрешено добывать криптовалюту, если потребление электроэнергии не превышает 6000 кВт⋅ч в месяц, но участие в майнинг-пуле без разрешения уже будет считаться правонарушением. Запрет коснётся и владельцев оборудования для майнинга, если они оказывают услуги без регистрации.



Законопроект также предусматривает штрафы за расчёты криптовалютой в России вне правовых режимов: для физлиц — 100-200 тысяч рублей, для должностных лиц — 200-400 тысяч рублей, для компаний — от 700 тысяч до 1 млн рублей.



Закон о легализации майнинга криптовалют в России был принят летом 2024 года. Заниматься им могут ИП и юрлица, включённые в спецреестр. У физлиц есть возможность добывать криптовалюту без включения в реестр, но только если они не превышают правительственные лимиты энергопотребления. Доход в виде цифровой валюты, полученной от майнинга, определяется на основе рыночной цены в день поступления монеты на кошелёк. Он облагается налогом на прибыль в размере 25% для компаний и подоходным налогом по прогрессивной ставке (13-22%) для физлиц. Майнеры обязаны декларировать полученную криптовалюту и передавать госорганам адреса-идентификаторы для учёта транзакций. Росфинмониторинг должен отслеживать адреса, через которые идут подозрительные транзакции.