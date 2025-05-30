В России запускают пилотную систему противодействия цифровым преступлениям

Правительство начало масштабный эксперимент по созданию системы оперативного взаимодействия для противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий. Пилотный проект продлится с июня 2025 года до марта 2026-го.



Цель — наладить слаженный обмен информацией между государственными структурами, банками, операторами связи и платёжными организациями. Новый механизм позволит быстрее выявлять мошеннические действия и реагировать на них в режиме реального времени.



Ключевым элементом проекта станет государственная информационная система, с помощью которой участники смогут автоматически делиться данными о возможных правонарушениях. Сейчас система проходит апробацию.



В рамках пилота планируется определить, какие именно категории данных необходимы для эффективной борьбы с киберпреступностью, и сформировать единые стандарты для их передачи. Это позволит автоматизировать взаимодействие между участниками.



В проекте участвуют Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзор, Росфинмониторинг, ФСТЭК, Банк России, Генпрокуратура и Следственный комитет. Привлечены также крупнейшие банки, телеком-операторы и АО «Национальная система платёжных карт».



Инициатива реализуется в рамках утверждённой в 2024 году Концепции государственной системы противодействия преступлениям в цифровой среде. Документ определяет создание единой платформы как приоритетное направление.



Разработчики уверены: внедрение новой системы позволит резко повысить уровень защиты граждан и компаний от цифровых угроз и выстроить превентивную модель реагирования.



Завершение работы в рамках пилотного проекта запланировано на март 2026 года. Его реализация даст новые возможности для защиты граждан от мошеннических действий и усилит их безопасность в интернете, считает кабмин.